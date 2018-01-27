Победа со слезами на глазах. Русский биатлон выиграл хоть что-то

Источник: Чемпионат.com

Расторгуев задачу облегчил

В мужской гонке преследования Александр Логинов выглядел едва ли не единственным борцом за медали и реальным претендентом на победу в гонке с четырьмя рубежами, так как его главный соперник Андрей Расторгуев на старт не вышел. Ему ещё нужно готовиться к Олимпиаде. Для другой тройки россиян в лице Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Петра Пащенко шансы могли быть только при идеальной стрельбе, да кто им её сейчас гарантирует, если за весь сезон они настреляли уже мешок воробьёв, а вот попавшему в функциональную яму Юрию Шопину и никакая стрельба бы не помогла.

Логинов постепенно увеличивал отрыв от соперников на пути к рубежу, а Гараничев яростно очищал себе трассу, обходя одного соперника за другим. Александр позволил себе один круг штрафа на «лёжке», но отправился его отматывать, пока соперники только располагались на коврике. Это означало, что он сохранит лидерство, однако болгарин Красимир Анев, который традиционно сильно выступает на чемпионатах Европы, сократил отставание до минимума. Остальные россияне стрельбу провалили за исключением Шопина, от которого на трассе подвигов ждать не приходится. Борьбу за бронзу повели два француза Симон Фуркад и натурализованный бельгиец Фабьен Клод и примкнувший к ним Ветле Шоста Кристиансен.

Синхронная стрельба россиянина и болгарина

Логинов и Анев синхронно отстреляли на втором рубеже, но болгарин за счёт более быстрой изготовки приблизился ещё на пару секунд. Трио преследователей состав сохранило и поразило все мишени, однако и Гараничев реабилитировался за промах на первом рубеже и уже ворвался в первую десятку. Как и в прошлые годы через чемпионат Европы Евгений набирает свою крейсерскую скорость. Шопин, напротив, ушёл на круг штрафа, что для него означало прощание с мечтой о первой десятке.

На третьем круге из группы преследователей выпал Клод, не выдержав темпа Кристиансена. Логинов также начал убегать от Анева, но болгарин шёл в своём темпе и держал соперника в поле зрения. Гараничев пробился уже на шестую позицию и на подъёме мог видеть других претендентов на бронзу. Логинов и в этот раз был безупречен на рубеже и сумел оторваться на 12 секунд от Анева. Гараниев встал на коврик, когда соперники только открыли огонь. Они сделали по одному промаху, оставив шанс Евгению, но тот как и во вчерашней гонке полностью завалил последние выстрелы. На трассу Гараничев ушёл 13-м с уже совсем призрачными шансами за медаль.

Невероятный рывок Гараничева

Отрыв Логинова по ходу дистанции достиг уже одного круга штрафа, а потому Александр спокойно промахнулся вторым выстрелом, но всё равно сохранил лидерство. Анев идеально справился и с четвёртым рубежом, выдав четыре нуля, но против Логинова у него всё равно не было шансов. Впрочем, тренер болгарина Георгий Фартунов и серебро радовался, как победе. В борьбе за бронзу все соперники не обошлись без промахов и предоставили Гараничеву ещё один шанс. В этот раз Евгений собрался и ушёл на трассу в компании Фуркада, Кристиансена и Крупчика.

Евгений не стал отсиживаться за спинами соперников, а в привычном стиле пошёл в атаку на позиции Фуркада. На подъеме рывок Евгения не поймали ни норвежец, ни француз. Логинов спокойно финишировал первым, а Анев позволил финишировать себе пешком. Рывок Гараничева спас его от финишных разборок на прямой и позволил спокойно финишировать с бронзовой медалью даже при трёх промахах. Невероятно! Троице призёров оставалось делить только деревянную медаль. Золото и бронза — фантастический результат по меркам этого сезона, но радоваться ему не хотелось ни Логинову, ни Гараничеву, не хочется и нам.

Как захлебнулась Сливко

После вчерашнего досадного поражения на финише в борьбе за третье место Виктория Сливко сказала, что не расстроилась, так как у неё отличная стартовая позиция на гонку преследования. В событиях с четырьмя огневыми рубежами Вика чувствует себя гораздо увереннее. Тройка лидеров Ирина Варвинец, Хлои Шевальев и Фуюко Татизаки отстреляли без промахов, но Сливко также была точна и ушла на дистанцию вместе с японкой. Бросившаяся в погоню Миронова промахнулась и отправилась на круг штрафа, а в плотную к десятке лучших подобралась Ирина Старых.

На дистанции себя Сливко чувствовала неплохо. Вела за собой Татизаки и сокращала отставание от Варвинец. Украинка однако все дистанционные потери компенсировала за счёт скорострельности, и хотя соперницы тоже были точны так и не могли приблизиться к украинке. Хороший ход позволил итальянце Карин Оберхофер подобраться вплотную к Сливко и Татизаки. В группе преследования Миронова продолжила мотать круги, а Старых с чистой стрельбой медленно, но верно улучшала свои позиции. На третьем рубеже у лидеров произошла рокировка. Варвинец стреляла быстро, но с промахом, а Шевалье медленно, но точно. Сливко захлебнулась в погоне на высоте и отправилась на два круга штрафа. Миронова и Старых также не обошлись без промахов и отступили, а фавориткой в борьбе за бронзу стала Оберхофер.

Надежда на будущее от 20-летней Васнецовой

Сливко окончательно встала на четвёртом круге, зато вплотную к десятке лучших подобрался тандем Миронова — Васнецова, который, судя по скорости на дистанции, выглядел весьма перспективно. Шевалье и Варвинец последний рубеж преодолели безупречно, а потому фактически гарантировали себе золото и серебро. Украинка проигрывала немного, но с её скоростными качествами сложно было на что-то рассчитывать. Борьбу за бронзу выиграла француженка Джулия Симон, перестрелявшая опытную Оберхофер.