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16:35 (мск), источник: ТАСС

Тренеры Большаков и Лопухов отстранены от работы со сборной Белоруссии по биатлону

ТАСС, 27 января. Тренеры мужской сборной Белоруссии по биатлону Василий Большаков и Николай Лопухов отстранены от работы с командой. Об этом сообщает «Беларусь Сегодня».

По информации издания, специалисты уже пропустили этап Кубка мира в итальянском Антхольце и не будут включены в белорусскую делегацию на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Причины отстранения тренеров не называются.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявлял о том, что откажет в аккредитации всем тренерам и врачам, которые были связаны с нарушившими антидопинговые правила спортсменами.

В сборную Белоруссии Лопухов был приглашен в начале сезона-2017/2018. Ранее он готовил мужскую сборную России к Олимпиаде 2014 года в Сочи в качестве старшего тренера, с 2011 года он являлся тренером команды по функциональной подготовке. В 2013 году биатлонист Александр Логинов был дисквалифицирован на два года с ноября 2014 года за употребление эритропоэтина.

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