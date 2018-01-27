Тренеры Большаков и Лопухов отстранены от работы со сборной Белоруссии по биатлону

По информации издания, специалисты уже пропустили этап Кубка мира в итальянском Антхольце и не будут включены в белорусскую делегацию на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Причины отстранения тренеров не называются.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявлял о том, что откажет в аккредитации всем тренерам и врачам, которые были связаны с нарушившими антидопинговые правила спортсменами.

В сборную Белоруссии Лопухов был приглашен в начале сезона-2017/2018. Ранее он готовил мужскую сборную России к Олимпиаде 2014 года в Сочи в качестве старшего тренера, с 2011 года он являлся тренером команды по функциональной подготовке. В 2013 году биатлонист Александр Логинов был дисквалифицирован на два года с ноября 2014 года за употребление эритропоэтина.