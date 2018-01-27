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13:09 (мск), источник: ТАСС

Биатлонистки Экхофф, Мякяряйнен и Дорен-Абер поддержали не допущенную до ОИ Юрлову-Перхт

ТАСС, 27 января. Биатлонистки Тириль Экхофф, Кайса Мякяряйнен и Мари Дорен-Абер поддержали россиянку Екатерину Юрлову-Перхт, которая не была приглашена Международным олимпийским комитетом (МОК) для участия в Играх 2018 года.

Экхофф, Мякяряйнен и Дорен-Абер опубликовали соответствующие сообщения под записью Юрловой- Перхт в Instagram.

«Очень жаль, сочувствую тебе», — прокомментировала запись Юрловой-Перхт Экхофф. Мякяряйнен и Дорен-Абер также поддержали россиянку.

Российская биатлонистка опубликовала пост в Instagram, в котором сообщила, что получила окончательное решение о том, что не имеет права выступить на Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Она отметила, что Олимпиада для нее больше не имеет ничего общего со спортом. МОК, не пригласивший Юрлову-Перхт на Игры в Пхёнчхане, никак не аргументировал свое решение. Также сообщения со словами поддержками в адрес Юрловой-Перхт высказали биатлонисты Антонена Гигонна, Мари Лаукканен, Мартин Отченаш, Ольга Вилухина, Ольга Полторанина и Светлана Слепцова.

#biathlon #biathlonrus #olympia #skimir_ru #backaldrin #rosavtodor #fischer #fischerracefamily #swix #adidas Дорогие Друзья!Сегодня я получила окончательное решение о том,что я не имею права выступить на ОИ 2018... Я не буду писать о своих чувствах и эмоциях...Скажу лишь,что с этого дня Олимпиада для меня - это больше не спорт!МОК забыл все принципы Пьера Де Кубертена!Политика,деньги,алчность, зависть и страх! Я не вижу борьбы с мнимым допингом - я вижу только дискриминацию по национальному и возрастному принципу! Смешно:но критерий,по которому меня не берут на игры-потенциальная возможность выиграть медаль! Я благодарю за поддержку всех родных,друзей и болельщиков!Русские не сдаются!

Юрлова-Перхт: отныне Олимпиада для меня больше не является спортом
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