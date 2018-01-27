Биатлонистки Экхофф, Мякяряйнен и Дорен-Абер поддержали не допущенную до ОИ Юрлову-Перхт

Российская биатлонистка опубликовала пост в Instagram, в котором сообщила, что получила окончательное решение о том, что не имеет права выступить на Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Она отметила, что Олимпиада для нее больше не имеет ничего общего со спортом. МОК, не пригласивший Юрлову-Перхт на Игры в Пхёнчхане, никак не аргументировал свое решение. Также сообщения со словами поддержками в адрес Юрловой-Перхт высказали биатлонисты Антонена Гигонна, Мари Лаукканен, Мартин Отченаш, Ольга Вилухина, Ольга Полторанина и Светлана Слепцова.