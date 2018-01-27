Биатлонистки Экхофф, Мякяряйнен и Дорен-Абер поддержали не допущенную до ОИ Юрлову-Перхт
ТАСС, 27 января. Биатлонистки Тириль Экхофф, Кайса Мякяряйнен и Мари
ТАСС, 27 января. Биатлонистки Тириль Экхофф, Кайса Мякяряйнен и Мари
Экхофф, Мякяряйнен и
«Очень жаль, сочувствую тебе», — прокомментировала запись
Российская биатлонистка опубликовала пост в Instagram, в котором сообщила, что получила окончательное решение о том, что не имеет права выступить на Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Она отметила, что Олимпиада для нее больше не имеет ничего общего со спортом. МОК, не пригласивший
#biathlon #biathlonrus #olympia #skimir_ru #backaldrin #rosavtodor #fischer #fischerracefamily #swix #adidas Дорогие Друзья!Сегодня я получила окончательное решение о том,что я не имею права выступить на ОИ 2018... Я не буду писать о своих чувствах и эмоциях...Скажу лишь,что с этого дня Олимпиада для меня - это больше не спорт!МОК забыл все принципы Пьера Де Кубертена!Политика,деньги,алчность, зависть и страх! Я не вижу борьбы с мнимым допингом - я вижу только дискриминацию по национальному и возрастному принципу! Смешно:но критерий,по которому меня не берут на игры-потенциальная возможность выиграть медаль! Я благодарю за поддержку всех родных,друзей и болельщиков!Русские не сдаются!