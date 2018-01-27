Юрлова-Перхт заявила, что Олимпиада для нее не имеет ничего общего со спортом
ТАСС, 26 января. Чемпионка мира по биатлону россиянка Екатерина
ТАСС, 26 января. Чемпионка мира по биатлону россиянка Екатерина
«Сегодня я получила окончательное решение о том, что я не имею права выступить на ОИ-2018, — написала Юрлова- Перхт. — Я не буду писать о своих чувствах и эмоциях, скажу лишь, что с этого дня Олимпиада для меня — это больше не спорт! МОК забыл все принципы Пьера де Кубертена. Политика, деньги, алчность, зависть и страх».
«Я не вижу борьбы с мнимым допингом — я вижу только дискриминацию по национальному и возрастному принципу. Смешно, но критерий, по которому меня не берут на игры — потенциальная возможность выиграть медаль. Я благодарю за поддержку всех родных, друзей и болельщиков. Русские не сдаются» — также говорится в сообщении спортсменки.