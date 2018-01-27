Юрлова-Перхт заявила, что Олимпиада для нее не имеет ничего общего со спортом

Источник: ИТАР-ТАСС

«Сегодня я получила окончательное решение о том, что я не имею права выступить на ОИ-2018, — написала Юрлова- Перхт. — Я не буду писать о своих чувствах и эмоциях, скажу лишь, что с этого дня Олимпиада для меня — это больше не спорт! МОК забыл все принципы Пьера де Кубертена. Политика, деньги, алчность, зависть и страх».

«Я не вижу борьбы с мнимым допингом — я вижу только дискриминацию по национальному и возрастному принципу. Смешно, но критерий, по которому меня не берут на игры — потенциальная возможность выиграть медаль. Я благодарю за поддержку всех родных, друзей и болельщиков. Русские не сдаются» — также говорится в сообщении спортсменки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BebOOSrBYuW/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BebOOSrBYuW/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Ekaterina Yurlova-Percht (@yurlovaeka)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-26T20:01:51+00:00">Jan 26, 2018 at 12:01pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за приостановления членства Олимпийского комитета России (ОКР) принять участие в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане могут только те российские атлеты, которые получили приглашение от МОК. Ранее стало известно, что приглашение на Олимпийские игры не получили несколько ведущих российских спортсменов, в том числе Юрлова-Перхт. На Игры также не были приглашены биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов.