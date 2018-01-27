Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Башаров ответил на критику «Движения вверх»
Куркума помогает пожилым
29-летнюю Паулину Андрееву поздравляют с беременностью (фото)
Кремль отреагировал на сообщения голландских СМИ
Три ноги Уизерспун, лишняя рука Опры: глянец высмеяли за фотошоп
Текущие события
Биатлон. Биатлон
18.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
19.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
20.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
20.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
21.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
21.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Масс-старт (М)
Все события
Французы нашли причину недопуска Шипулина - СМИ
Новая российская пуля удивила американцев - СМИ
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
«Валенсия» и «Реал» едут с приветом из начала 2000-х
Погребняк — в «Тосно»? Обзор трансферных слухов дня
Три ноги Уизерспун, лишняя рука Опры: глянец высмеяли за фотошоп
Виктория Лопырева примерила «платье принцессы»
Почему стресс и недостаток сна заставляют нас переедать
Можно ли распознать психопата в своем окружении?
Необычные места Москве, которые можно посетить на выходных
Как взять ипотеку под 6 процентов?
Фоторепортажи
13Российские пары покорили Европу
12«Реал» с «Барсой» устроили разгромы и другие события выходных
00:25 (мск), источник: ТАСС

Юрлова-Перхт заявила, что Олимпиада для нее не имеет ничего общего со спортом

ТАСС, 26 января. Чемпионка мира по биатлону россиянка Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что для нее Олимпийские игры больше не имеют ничего общего со спортом, так как Международный олимпийский комитет (МОК) забыл о всех принципах Пьера де Кубертена. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Сегодня я получила окончательное решение о том, что я не имею права выступить на ОИ-2018, — написала Юрлова- Перхт. — Я не буду писать о своих чувствах и эмоциях, скажу лишь, что с этого дня Олимпиада для меня — это больше не спорт! МОК забыл все принципы Пьера де Кубертена. Политика, деньги, алчность, зависть и страх».

«Я не вижу борьбы с мнимым допингом — я вижу только дискриминацию по национальному и возрастному принципу. Смешно, но критерий, по которому меня не берут на игры — потенциальная возможность выиграть медаль. Я благодарю за поддержку всех родных, друзей и болельщиков. Русские не сдаются» — также говорится в сообщении спортсменки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за приостановления членства Олимпийского комитета России (ОКР) принять участие в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане могут только те российские атлеты, которые получили приглашение от МОК. Ранее стало известно, что приглашение на Олимпийские игры не получили несколько ведущих российских спортсменов, в том числе Юрлова-Перхт. На Игры также не были приглашены биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов.

Юрлова-Перхт является чемпионкой мира 2015 года в индивидуальной гонке. В прошлом сезоне она одержала победу на этапе Кубка мира в Италии и дважды становилась третьей. В текущем сезоне россиянка занимает 12-е место в общем зачете Кубка мира после шести этапов.

 Родченков в суде начал путаться в своих же показаниях
Хочу, чтобы россияне прочувствовали то, что пережила Франция
«Валенсия» и «Реал» едут с приветом из начала 2000-х
Погребняк — в «Тосно»? Обзор трансферных слухов дня
Слушание по делам российских лыжников длилось более пяти часов
Опубликованы правила поведения для российских спортсменов на ОИ
Алексис Санчес отдал голевую передачу в дебютном матче за «МЮ»
РФС подал жалобу в ФИФА на президента Федерации футбола Норвегии
МОК: Не можем комментировать отдельные случаи недопуска россиян
Спорт-Экспресс
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
Первые дома по реновации будут готовы для заселения в ближайшее время
Жемчужина Адриатики: что может предложить Хорватия взамен московской «двушки»
Статую Свободы закрыли из-за нехватки средств
Минстрой утвердил новые показатели средней рыночной стоимости жилья
Леди
25 образов с Недели высокой моды, похожих на шедевры живописи Мы заметили много схожего между образами Giambattista Valli и картинами Эдварда Мунка, показами Alexander Vauhtier и живописью Анри Матисса
Дети
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом  В Сети появилась информация, что ребенок появился на свет при помощи суррогатного материнства.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь