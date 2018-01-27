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00:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Домрачева: Важно, чтобы ребёнок ощущал себя частью семьи

Трёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала, как изменилось её отношение к биатлону с рождением дочери, Ксении.

Источник: AP 2018

«Не думаю, что моё отношение к биатлону как-то поменялось: как любила его раньше, так люблю его и сейчас. Как ответственно относилась к работе раньше, так и сейчас. Понимаю, это моя профессия, и так же со всей ответственностью я подхожу к каждому старту. Могу сказать, что появилась повышенная организованность, потому что приходится решать больше вопросов. И если раньше какие-то моменты я могла упустить, то сейчас всё чётко нужно раскладывать по полочкам, чтобы нигде ничего не упустить и все держать под полным контролем.

Мне кажется, любая мама хорошая, ведь это заложено природой — любовь к ребёнку и ответственность за него. Как удается совмещать? Естественно, важно, чтобы присутствовала помощь, чтобы родные тоже были увлечены процессом и помогали при необходимости. Конечно, одной справиться с воспитанием ребенка и серьезными тренировочными нагрузками без помощи нереально. У нас периодически меняют друг друга либо бабушка, моя мама, либо нянечка.

В какой спорт отдам Ксению? Думаю, это должны решать дети. А мы, как родители, должны дать возможность попробовать. Конечно, лыжные катания с детства всей семьей в выходные, да и просто какие-то приятные семейные праздники, мелочи. Важно, чтобы ребёнок ощущал себя частью семьи, важно, чтобы был не только уход за ребёнком, но и развитие. Всесторонние занятия с ребёнком и достаточное количество внимания каждому члену семьи, — приводит слова Домрачевой Rusbiathlon.ru.

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