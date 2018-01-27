Домрачева: Важно, чтобы ребёнок ощущал себя частью семьи
Трёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала, как изменилось её отношение к биатлону с рождением дочери, Ксении.
Трёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала, как изменилось её отношение к биатлону с рождением дочери, Ксении.
«Не думаю, что моё отношение к биатлону
Мне кажется, любая мама хорошая, ведь это заложено природой — любовь к ребёнку и ответственность за него. Как удается совмещать? Естественно, важно, чтобы присутствовала помощь, чтобы родные тоже были увлечены процессом и помогали при необходимости. Конечно, одной справиться с воспитанием ребенка и серьезными тренировочными нагрузками без помощи нереально. У нас периодически меняют друг друга либо бабушка, моя мама, либо нянечка.
В какой спорт отдам Ксению? Думаю, это должны решать дети. А мы, как родители, должны дать возможность попробовать. Конечно, лыжные катания с детства всей семьей в выходные, да и просто