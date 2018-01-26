Александр Тихонов: Чем Бьорндален займется теперь — трудный вопрос
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал непопадание Уле Эйнара Бьорндалена в сборную Норвегии на ОИ-2018.
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал непопадание Уле Эйнара Бьорндалена в сборную Норвегии на ОИ-2018.
— Карьера Бьорндалена длится с 1993 года, и за 25 лет ему никто не предъявил ни одной претензии по поводу допинга.
Мы всегда говорим, что у норвежцев одни астматики. Но есть наглядный пример. После того как Шарапову дисквалифицировали за мельдоний, вскрылось и то, что Серена Уильямс тоже
Чем Бьорндален займется теперь — трудный вопрос. Ему и
Напомним, Уле Эйнар Бьорндален не вошел в заявку сборной Норвегии на Игры в Пхенчхане.