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26 января, источник: Советский спорт

Александр Тихонов: Чем Бьорндален займется теперь — трудный вопрос

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал непопадание Уле Эйнара Бьорндалена в сборную Норвегии на ОИ-2018.

Источник: РИА "Новости"

— Карьера Бьорндалена длится с 1993 года, и за 25 лет ему никто не предъявил ни одной претензии по поводу допинга.

Мы всегда говорим, что у норвежцев одни астматики. Но есть наглядный пример. После того как Шарапову дисквалифицировали за мельдоний, вскрылось и то, что Серена Уильямс тоже что-то принимала. Но разница ведь в том, что доктор написал: этот препарат необходим. А Шараповой не написал никто. Мы все такие честные, а на самом деле просто никто в стране ни за что не отвечает.

Чем Бьорндален займется теперь — трудный вопрос. Ему и тренировать-то уже поздновато. В роли спортивного чиновника я его тоже не вижу. Это человек, заряженный на спортивные достижения, а для работы в руководстве федерации нужны совершенно другие качества — много бюрократических вопросов. Он богатый, состоятельный человек, Дарья тоже не бедная. Почему бы им не осесть где-нибудь в Белоруссии, — цитирует Тихонова «Собеседник».

Напомним, Уле Эйнар Бьорндален не вошел в заявку сборной Норвегии на Игры в Пхенчхане.

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