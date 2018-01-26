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26 января, источник: Чемпионат.com

Кузьмина: Семья — это люди, которые в твою жизнь привносят смысл

Представляющая Словакию биатлонистка Анастасия Кузьмина рассказала, как дети изменили её отношение к биатлону и профессиональному спорту. У Кузьминой 10-летний сын Елисей и 2-летняя дочь Оливия.

Источник: РИА "Новости"

«В биатлоне очень важно, когда есть момент успеха и есть с кем поделиться этой радостью. В моменты же спортивных неудач важно, чтобы была возможность отвлечься от спорта. Семья — это люди, которые в твою жизнь привносят смысл. И когда в спорте не получается показывать результат, важно, что у тебя есть семья, в которую ты можешь полностью углубиться, заняться детьми, их воспитанием. Их улыбки дают понимание того, что в жизни спорт — это не предел!

Совмещать профессиональный спорт и воспитание детей не так легко, как может выглядеть со стороны. Особенно сложно, когда ты один, но мне помогает всё моё семейство, родители, свёкр и свекровь. Это люди, на которых я могу полностью положиться и разделить ответственность.

Я передала бы детям традиции любить активный образ жизни, по возможности как можно чаще заниматься спортом, и не важно, каким именно, главное, чтобы он приносил удовольствие и радость, чтобы благодаря спорту здоровье приводилось в порядок.

Думаю, они должны попробовать все виды спорта, которые их заинтересуют. А уже в переходном периоде, когда будут стоять перед выбором, тогда уже важно быть рядом с ребёнком, быть его опорой и помочь сделать правильный шаг, поддержать его желание и вместе с ним сделать правильный выбор. И, несмотря на то будет получаться у него или нет, обязательно поддерживать свое чадо, ведь родитель — это тот, кто должен не управлять и заставлять, а помогать. Обязательно нужно сотрудничать с ребёнком. Самое замечательное, когда есть результат, в любом виде спорта, — приводит слова Кузьминой Rusbiathlon.ru.

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