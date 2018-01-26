Кузьмина: Семья — это люди, которые в твою жизнь привносят смысл

Источник: РИА "Новости"

«В биатлоне очень важно, когда есть момент успеха и есть с кем поделиться этой радостью. В моменты же спортивных неудач важно, чтобы была возможность отвлечься от спорта. Семья — это люди, которые в твою жизнь привносят смысл. И когда в спорте не получается показывать результат, важно, что у тебя есть семья, в которую ты можешь полностью углубиться, заняться детьми, их воспитанием. Их улыбки дают понимание того, что в жизни спорт — это не предел!

Совмещать профессиональный спорт и воспитание детей не так легко, как может выглядеть со стороны. Особенно сложно, когда ты один, но мне помогает всё моё семейство, родители, свёкр и свекровь. Это люди, на которых я могу полностью положиться и разделить ответственность.

Я передала бы детям традиции любить активный образ жизни, по возможности как можно чаще заниматься спортом, и не важно, каким именно, главное, чтобы он приносил удовольствие и радость, чтобы благодаря спорту здоровье приводилось в порядок.