Российские биатлонисты отправятся на Олимпиаду 3 февраля

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник стало известно, что Международный олимпийский комитет отказал в приглашении на Игры ряду ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонисты Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Алексей Волков. Из российских биатлонистов приглашения на Игры получили только Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

«Спортсмены отправятся на Олимпиаду 3 февраля из Европы, с трехчасовой пересадкой», — сообщили в СБР.

На сегодня известно, что из тренерского штаба со спортсменами на Игры поедет старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс.

В рамках биатлонных соревнований на Олимпийских играх пройдут три эстафетные гонки: мужская, женская и смешанная. Таким образом, российские спортсмены смогут принять участие только в смешанной эстафете, классические командные гонки они пропустят, поскольку состав сборной состоит из четырех человек.