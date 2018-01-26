Украинка Варвинец выиграла спринт на ЧЕ по биатлону, Сливко — четвертая

Источник: РИА "Новости"

В пятницу Варвинец пробежала дистанцию 7,5 км без ошибок на двух огневых рубежах за 20 минут 54,1 секунды. Серебро досталось француженке Хлое Шевалье (один промах; отставание — 12,5 секунды). Бронза у японки Фуюко Татидзаки (без промахов; +15,5).

Результаты россиянок: 4. Виктория Сливко (без промахов; +17,6), 11. Светлана Миронова (три промаха; +39,0), 15. Ирина Старых (один промах; +53,0), 31. Анастасия Загоруйко (два промаха; +1.15,7), 33. Валерия Васнецова (два промаха; +1.18,8), 49. Анастасия Морозова (один промах; +1.43,5).