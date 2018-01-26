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17:10 (мск), источник: ТАСС

Гросс поедет в качестве тренера российских биатлонистов на Олимпиаду в Пхёнчхане

ЖЕНЕВА, 26 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс получил приглашение на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом ТАСС сообщил председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Владимир Барнашов.

Предполагается, что на Игры вместе с российскими спортсменами отправятся четыре тренера и специалиста.

«Гросс поедет. С кандидатурами остальных определимся в понедельник», — сообщил Барнашов, отметив, что сам он пропустит Олимпиаду.

Во вторник стало известно, что Международный олимпийский комитет отказал в приглашении на Олимпиаду-2018 ряду ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонисты Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Алексей Волков. Из российских биатлонистов приглашения на Игры получили только Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

В рамках биатлонных соревнований на Олимпийских играх в Пхёнчхане пройдут три эстафетные гонки: мужская, женская и смешанная. Таким образом, российские спортсмены смогут принять участие только в смешанной эстафете, классические командные гонки они пропустят, поскольку состав сборной состоит из четырех человек.

Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

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