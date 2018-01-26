Бьорндален может войти в тренерский штаб сборной Белоруссии по биатлону на Играх-2018

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Белорусской федерации биатлона (БФБ) Виктория Тарасевич.

«Инициатива и решение о включении Бьорндалена в тренерский штаб сборной Белоруссии по биатлону исходила исключительно от Белорусской федерации биатлона. Заявка подана на аккредитацию, но решения Международного олимпийского комитета пока нет», — отметила представитель федерации.

«Мы видим Бьорндалена в качестве тренера, но говорить о его конкретных обязанностях рано до получения аккредитации. Думаем, что на следующей неделе вопрос будет решен», — заявили в БФБ.