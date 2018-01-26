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15:40 (мск), источник: ТАСС

Бьорндален может войти в тренерский штаб сборной Белоруссии по биатлону на Играх-2018

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Норвежский биатлонист Уле- Эйнар Бьорндален в ближайшее время может стать членом тренерского штаба сборной Белоруссии на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Белорусской федерации биатлона (БФБ) Виктория Тарасевич.

«Инициатива и решение о включении Бьорндалена в тренерский штаб сборной Белоруссии по биатлону исходила исключительно от Белорусской федерации биатлона. Заявка подана на аккредитацию, но решения Международного олимпийского комитета пока нет», — отметила представитель федерации.

«Мы видим Бьорндалена в качестве тренера, но говорить о его конкретных обязанностях рано до получения аккредитации. Думаем, что на следующей неделе вопрос будет решен», — заявили в БФБ.

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален не смог отобраться в состав сборной Норвегии на Игры-2018. Биатлонист ранее выразил намерение посетить Пхёнчхан для того, чтобы поддержать свою супругу, белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву.

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