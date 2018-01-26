Симон Фуркад — о решении МОК: Тут больше политики

— Дело не в русских. Я бы принял такое же решение (критиковать МОК. — Прим. «СЭ»), если бы речь шла о другой стране, — сказал Фуркад-старший во флеш-интервью. — Не понимаю, что случилось с Россией. Многих атлетов не было в отчете Макларена, но их не пригласили в Корею. Может быть, на это есть причина, но, я думаю, что тут больше политики. Принимать такое решение за три недели до Олимпиады… после Игр (в Сочи) было четыре года, чтобы опубликовать результаты (расследования о допинге). Думаю, это значит многое.