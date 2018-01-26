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14:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Симон Фуркад — о решении МОК: Тут больше политики

Чемпион мира француз Симон Фуркад считает несправедливым недопуск чистых росссийских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года.

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Ранее 33-летний биатлонист поддержал необходимость наказания атлетов, которые использовали запрещенные препараты, подчеркнув, что «нельзя указывать пальцем на всю нацию».

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23 января ведущий российский биатлонист Антон Шипулин, как и многие другие российские спортсмены, не получил от МОК допуск к участию в Игр в Корее.

— Дело не в русских. Я бы принял такое же решение (критиковать МОК. — Прим. «СЭ»), если бы речь шла о другой стране, — сказал Фуркад-старший во флеш-интервью. — Не понимаю, что случилось с Россией. Многих атлетов не было в отчете Макларена, но их не пригласили в Корею. Может быть, на это есть причина, но, я думаю, что тут больше политики. Принимать такое решение за три недели до Олимпиады… после Игр (в Сочи) было четыре года, чтобы опубликовать результаты (расследования о допинге). Думаю, это значит многое.

Напомним, Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.

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