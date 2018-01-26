Симон Фуркад — о решении МОК: Тут больше политики
Чемпион мира француз Симон Фуркад считает несправедливым недопуск чистых росссийских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года.
Чемпион мира француз Симон Фуркад считает несправедливым недопуск чистых росссийских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года.
Ранее 33-летний биатлонист поддержал необходимость наказания атлетов, которые использовали запрещенные препараты, подчеркнув, что «нельзя указывать пальцем на всю нацию».
23 января ведущий российский биатлонист Антон Шипулин, как и многие другие российские спортсмены, не получил от МОК допуск к участию в Игр в Корее.
— Дело не в русских. Я бы принял такое же решение (критиковать МОК. — Прим. «СЭ»), если бы речь шла о другой стране, — сказал
Напомним, Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.