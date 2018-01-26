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14:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Персоналу сборной России по биатлону дали только четыре аккредитации на Олимпиаду-2018

Председатель тренерского штаба мужской сборной России Владимир Барнашов сообщил, что кроме четырех биатлонистов от СБР на Олимпиаду в Корею поедут еще четыре специалиста, работающих со спортсменами.

По словам специалиста, это общепринятая мировая практика.

— Это нормальная практика, — сказал про квоту специалистов Барнашов. — Было 11 человек в заявке, могло поехать 11 специалистов, но сейчас четыре спортсмена — поэтому четыре человека, работающих со спортсмена. Такая практика для всех.

— Назовите фамилии специалистов, которые поедут в Корею?

— Пока не могу. Это вопрос еще обсуждается. (Андрей СИЗЯКИН)​.

Напомним, что приглашения от МОК на Олимпиаду в Пхенчхане получили четыре биатлониста из России. Вчера ОКР опубликовал официальный список из 169 спортсменов для участия в Играх в Корее, в состав команды «Олимпийские спортсмены из России» вошли: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева.

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