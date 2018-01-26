Персоналу сборной России по биатлону дали только четыре аккредитации на Олимпиаду-2018

По словам специалиста, это общепринятая мировая практика.

— Это нормальная практика, — сказал про квоту специалистов Барнашов. — Было 11 человек в заявке, могло поехать 11 специалистов, но сейчас четыре спортсмена — поэтому четыре человека, работающих со спортсмена. Такая практика для всех.

— Назовите фамилии специалистов, которые поедут в Корею?

— Пока не могу. Это вопрос еще обсуждается. (Андрей СИЗЯКИН)​.