я был разочарован что в Рио 2016 не стартовала эта великая спортсменка,которой я восторгался. Но сейчас я очень злой! Антон Шипулин- брат "нашей" Насти! знаю его много лет. Часто мы встрались на трассе и за ее пределами. очень жаль что в Корее не увидимся... непонятные подозрения и просто список спортсменов-вот какие доказательства.... скорее всего в этом кроется что еще. Антон и остальные спортсмены держитесь!!! #биатлон #россия #2018 #ои #biathlon_family #biathlon

