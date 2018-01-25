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20:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Бьорндален: Жена и дочь очень помогли мне в этот тяжёлый момент

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле Эйнар Бьорндален прокомментировал решение о пропуске чемпионата Европы в Риднау.

Источник: РИА "Новости"

«Решение о непопадании на Олимпиаду я воспринял тяжелее, чем думал. Были дни, когда было очень трудно заставить себя что-то делать. Это отняло у меня много энергии, потому что никогда не был в такой ситуации. Из-за этого, а также из-за повышенного внимания со стороны СМИ я не смог полноценно подготовиться к чемпионату Европы должным образом.

Когда и организм, и голова не в порядке, нет смысла соревноваться. Чемпионат Европы — это в любом случае крупный международный турнир, а я никогда не выступал без должной подготовки. Поэтому решил уступить место другим спортсменам.

Очень помогло то, что со мной были жена и дочь. Без них всё было бы ещё тяжелее. Они замечательные. Но я уже в порядке. Вчера и сегодня — самые лучшие дни за две последние недели", — цитирует Бьорндалена VG.no.

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