Бьорндален: Жена и дочь очень помогли мне в этот тяжёлый момент

Источник: РИА "Новости"

«Решение о непопадании на Олимпиаду я воспринял тяжелее, чем думал. Были дни, когда было очень трудно заставить себя что-то делать. Это отняло у меня много энергии, потому что никогда не был в такой ситуации. Из-за этого, а также из-за повышенного внимания со стороны СМИ я не смог полноценно подготовиться к чемпионату Европы должным образом.

Когда и организм, и голова не в порядке, нет смысла соревноваться. Чемпионат Европы — это в любом случае крупный международный турнир, а я никогда не выступал без должной подготовки. Поэтому решил уступить место другим спортсменам.