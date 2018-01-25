Бьорндален: Жена и дочь очень помогли мне в этот тяжёлый момент
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле Эйнар Бьорндален прокомментировал решение о пропуске чемпионата Европы в Риднау.
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле Эйнар Бьорндален прокомментировал решение о пропуске чемпионата Европы в Риднау.
«Решение о непопадании на Олимпиаду я воспринял тяжелее, чем думал. Были дни, когда было очень трудно заставить себя
Когда и организм, и голова не в порядке, нет смысла соревноваться. Чемпионат Европы — это в любом случае крупный международный турнир, а я никогда не выступал без должной подготовки. Поэтому решил уступить место другим спортсменам.
Очень помогло то, что со мной были жена и дочь. Без них всё было бы ещё тяжелее. Они замечательные. Но я уже в порядке. Вчера и сегодня — самые лучшие дни за две последние недели", — цитирует Бьорндалена VG.no.