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19:11 (мск), источник: ТАСС

Болельщики из Казахстана и Белоруссии приедут на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень

ТЮМЕНЬ, 25 января /ТАСС/. Болельщики из Казахстана и Белоруссии приобрели билеты на финальный этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. Об этом сообщил журналистам в четверг председатель оргкомитета соревнований, директор областного департамента по спорту Дмитрий Грамотин.

Источник: РИА "Новости"

«Из зарубежных стран Казахстан и Белоруссия приобрели билеты, разброс по стране по продажам серьезный. Примерно 30% билетов купили тюменцы, остальные 70% — приезжие болельщики», — сказал он, уточнив, что предварительно организаторы ожидают 8 тыс. болельщиков из соседних регионов и стран.

По информации организаторов, всего на трибунах предусмотрено 10 тыс. мест, и 20 тыс. мест на трассах. Добраться до областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», где пройдет этап Кубка мира, болельщики смогут от спорткомплекса «Центральный» в Тюмени на рейсовых автобусах. Болельщики, которые не смогли приобрести билет на соревнования, смогут посмотреть гонки в Доме болельщика в гостинице «Восток», добавил Грамотин.

«Для работы на соревнованиях уже набраны 200 волонтеров, 50 из них приезжие. Для них провели обучающую смену», — рассказала руководитель Центра спортивной подготовки Тюменской области Елена Брохес.

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