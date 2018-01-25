Болельщики из Казахстана и Белоруссии приедут на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень

«Из зарубежных стран Казахстан и Белоруссия приобрели билеты, разброс по стране по продажам серьезный. Примерно 30% билетов купили тюменцы, остальные 70% — приезжие болельщики», — сказал он, уточнив, что предварительно организаторы ожидают 8 тыс. болельщиков из соседних регионов и стран.

По информации организаторов, всего на трибунах предусмотрено 10 тыс. мест, и 20 тыс. мест на трассах. Добраться до областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», где пройдет этап Кубка мира, болельщики смогут от спорткомплекса «Центральный» в Тюмени на рейсовых автобусах. Болельщики, которые не смогли приобрести билет на соревнования, смогут посмотреть гонки в Доме болельщика в гостинице «Восток», добавил Грамотин.