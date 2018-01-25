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15:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Антон Шипулин: Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!

Российский биатлонист Антон Шипулин опубликовал на своей странице в Инстаграме фотографию с одной из тренировок.

Источник: Спорт-Экспресс

Он шокирован тем, что МОК решил не приглашать его на Олимпиаду-2018.

«Пару дней назад после последних новостей я был шокирован! Появилась мысль все бросить и уехать домой. Олимпийские игры — была моя мечта и я шел к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, пота и крови! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, я всегда остерегался пить даже обычные витамины. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее.

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Полдня я был убит горем, этой страшной новостью! Вскоре я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки! Жизнь на этом не заканчивается и нужно идти дальше! Нужно бороться за свое имя до конца. В понедельник я отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт моего отсутствия в списке «приглашенных» на Игры. Никакого ответа я пока не получил.

Я принял решение в воскресенье бежать марафон «Марчалонга». Цель — получить лишний заряд бодрости и положительных эмоций в сложившихся обстоятельствах.

Давайте не будем делать неправильных выводов. Давайте дождемся официальных документов и решений.

И тогда уже будем понимать, куда двигаться дальше.

Я вижу какое количество людей поддерживает меня и моих друзей по сборным России, чьи имена называются в качестве не приглашенных. Спасибо большое вам всем за эту поддержку! Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!, — написал Шипулин.

Напомним, ранее стало известно, что Ан, Шипулин и Устюгов были недопущены до участия в Олимпийских играх-2018. Спортсмены хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.

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