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15:41 (мск), источник: ТАСС

Гросс: Несправедливо объявлять о недопуске на ОИ без доказательств за пару недель до Игр

ТАСС, 25 января. Главный тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс считает несправедливым объявлять о недопуске спортсменов на Олимпиаду за несколько недель до старта соревнований без предъявления доказательств вины атлета. Слова Гросса приводит T-online.de.

Во вторник стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в приглашении на Олимпиаду ряду ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонисты Антон Шипулин, Алексей Волков и Евгений Гараничев. Из российских биатлонистов приглашения получили только Антон Бабиков, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. На Олимпийских играх в Пхёнчхане пройдут три эстафетные гонки: мужская, женская и смешанная. Таким образом, если решение МОК останется в силе, то российские спортсмены не смогут принять участие ни в одной из них, поскольку команда должна состоять из четырех человек.

«У нас еще есть немного времени, я полагаю, что Россия сделает все необходимые правовые действия, но у меня нет точной информации, — сказал Гросс. — Я считаю несправедливым со стороны МОК объявлять о недопуске так близко к Олимпиаде, тем более, не объясняя его и не предъявляя никаких доказательств вины».

«Когда вы убираете суперзвезду из команды, то становится труднее, — добавил главный тренер сборной. — Это относится и к нам, и к Франции, если бы не поехал Мартен Фуркад, и к Норвегии, если бы не было Йоханнеса Бё».

История вопроса

Приглашения на Игры от МОК не получили Шипулин (четвертое место в общем зачете Кубка мира), Александр Логинов (20), Максим Цветков (31), Матвей Елисеев (32), Евгений Гараничев (41), Алексей Волков (61). Шипулин принял участие во всех 15 личных гонках на КМ, дважды он финишировал на подиуме, став третьим в гонке преследования на этапе в Анси и в гонке преследования в Антхольце. Шипулин и Волков являются олимпийскими чемпионами в эстафете, Гараничев — бронзовым призером Игр в индивидуальной гонке. Также в список приглашенных на Олимпиаду биатлонистов не вошли Екатерина Юрлова-Перхт (12), Дарья Виролайнен (52), Светлана Миронова (59), Виктория Сливко (63), Ольга Подчуфарова (79) и Ирина Услугина (87).

5 декабря исполком МОК запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны, но при этом оставил возможность чистым спортсменам выступить на Играх под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России). До 28 января специальная комиссия МОК сформирует список российских спортсменов, которые смогут выступить на Олимпиаде и предоставит им специальные приглашения на Игры. Ранее было объявлено, что спортсмены, уличенные на протяжении карьеры в нарушении антидопинговых правил, не смогут выступить в Пхёнчхане.

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