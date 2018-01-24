«Бардак на всех уровнях»: Алексей Слепов — о болевых точках русского биатлона

Риднаун-Валь-Риданна (Италия). Открытый чемпионат Европы. Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км.

1. Ляйтнер (Австрия) — 53.32,8 (1 промах). 2. Т. Крупчик (Чехия) — отставание 43,0 (1). 3. Ф. Хорн (Германия) — 56,6 (1). 4. Анев (Болгария) — 1.00,9 (2). 5. Отченаш (Словакия) — 1.25,3 (2). 6. Абашев (Белоруссия) — 1.31,8 (1). 9. ШОПИН (Россия) — 2.04,6 (0). 17. ПАЩЕНКО (Россия) — 2.56,6 (3). 23. МАЛЫШКО (Россия) — 3.26,4 (4). 27. ВОЛКОВ (Россия) — 3.50,3 (3). 32. ЛАТЫПОВ (Россия) — 4.03,2 (4).

Чемпионат Европы по биатлону начался сегодня с сенсации — россияне Евгений Гараничев, Александр Логинов и Валерия Васнецова не вышли на страт индивидуальной гонки. Он старший тренер по резерву сборной России Александр Касперович поспешил успокоить болельщиков, заявив, что пропуск первого старта был плановым. Эту странную ситуацию для «СЭ» прокомментировал Алексей Слепов — один из тех, кто претендовал на поездку в Риднаун, но оказался за бортом команды.

— Обидно, что вас не взяли на чемпионат Европы, а повезли Гараничева и Логинова, которые пропустили сегодня индивидуальную гонку?

— Честно скажу: я против ребят ничего не имею. Но, как всегда, возникают вопросы к российской системе отбора. Она по традиции неидеальна. Я не в праве с кем-то спорить и поэтому просто поехал домой.

— В чем эта система неидеальна?

— По первым этап Кубка мира и Кубка IBU видно, что ходом все готовы примерно одинаково. Бежали контрольную тренировку — основная и резервная команды — результаты у всех примерно одинаковые. Да и в стрельбе не скажу, что кто-то сильно выделяется. У сборных других стран есть такое правило — устраивать ротацию спортсменов, чтобы каждый мог получить свой шанс «выстрелить». А наша система такая, что когда биатлонист набирает неплохую форму, его загоняют в яму. И перспектив у тебя никаких.

В ПРИОРИТЕТЕ СПОРТСМЕН ИЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО РЕГИОНА

— Есть ли здесь фактор личных отношений тренера и биатлониста?

— Здесь нужно смотреть, из какого региона спортсмен и кто его тренер. Понимаете, если биатлонист находится в сборной и показывает результат, то к нему вопросов нет. Но когда все примерно одинаково готовы, то в приоритете будет спортсмен из определенного региона.

— То есть у вашего личного тренера нет такого контакта со штабом национальной команды, как у условного Иванова, который сейчас находится в сборной?

— Получается так. То есть никакого влияния нет.

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— А какие у вас лично отношения с Касперовичем?

— Хорошие. Перед моим отъездом из команды домой мы с ним хорошо поговорили, никто ни на кого зла не держит. Просто я себя не показал с хорошей стороны во время подготовки. Хотя… И другие ничего особенного не показали. Но получилось так, как получилось, я не в обиде на Касперовича.

— Что вы будете делать дальше?

— Я ночью только прилетел. Сегодня отдыхал, сходил только на массаж. А с завтрашнего дня начну готовиться уже не знаю, к какому по счету Кубку России, который пройдет в Уфе. Он начнется 5 февраля и закончится 12-го, как раз во время Олимпийских игр. Ведь спортсмены, как и обычные люди работают. Вот если вы пропустите работу, вам же не будет от этого лучше? Вот так и нам — если три дня не потренировался, то начинаю набирать форму с самого начала.

— Какая мотивация на этот турнир?

— Как всегда, хорошая. Чувствую, что здоровья меньше не становится, и проблем с ходом у меня нет. Возможно, были сложности с лыжами, но в плане хода — все нормально. Концовку сезона нужно завершить хорошо.

— Чтобы сделать задел на следующий?

— Не то чтобы на следующий, а просто, чтобы получить удовольствие от конца этого сезона. В этом сезоне нет таких, кто сильно бежит или сильно стреляет, поэтому я хочу выстрелить и получить удовольствие.

ПЕРЕД БОЛЬШИМ СТАРТОМ В РОССИИ НАЧИНАЮТ ПОРОТЬ ГОРЯЧКУ

— Какие планы на будущий сезон?

— Если честно, вообще никаких не строю.

— Что, на ваш взгляд, происходит с нашим биатлоном в этом году?

— Есть такое у русских, что перед большим стартом они начинают пороть горячку. И это очень сильно бросается в глаза. Бардак на всех уровнях — и в команде, и там (наверху). Слов нет.

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— То есть болельщикам можно успокоиться, мы не потеряли наш биатлон?

— Не потеряли, конечно. Что касается болельщиков, то они, как мне кажется, винят тех, кого показывают. А показывают — биатлонистов. Тренеры практически никогда не дают интервью. Так что тут еще надо разобраться — кто виноват спортсмен или тренер. Вот и получается такая ситуация, что биатлонист бежит с рюкзаком забот, а тут на него еще дополнительно обрушивается эмоциональная волна. И спортсмен просто не понимает, что будет завтра. В то же время тренеры порой избегают интервью и не отвечают на неудобные вопросы.

— Есть надежда, что чего-нибудь добьемся на Олимпиаде в Корее?