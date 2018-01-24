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24 января, источник: Lenta.Ru

Глава украинского биатлона прокомментировал отстранение Шипулина от Олимпиады

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поддержал российского биатлониста Антона Шипулина, которого Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до участия в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Слова Брынзака приводит RT.

Источник: РИА "Новости"

«Мы никогда с таким не сталкивались. Безусловно, в МОК сидят и работают компетентные люди, способные давать оценку всем своим действиям, но не исключаю, что в истории с Россией в основе всех проблем лежит не только спорт, но и политика», — сказал Брынзак.

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Минус Шипулин, Устюгов, Ан. Кого не будет на ИграхРоссийские спортсмены, которых МОК не приглашает на Олимпиаду.

Функционер признался, что возможное отсутствие Шипулина на Играх в Пхенчхане его расстраивает. «Антон — потрясающий спортсмен, всегда искренне болеем за него, когда с дистанции сходят наши ребята. Хочется верить, что это еще не конец. Нужно бороться, идти до конца, через суд биться за право ехать на Игры», — добавил он.

Шипулин, а также лыжник Устюгов и ряд других российских спортсменов не получили приглашения на Олимпийские игры. По информации «Советского спорта», причиной стало присутствие их имен в базе Московской антидопинговой лаборатории, которую возглавлял Григорий Родченков.

Французская Le Monde утверждает, что с допинг-пробами Шипулина и шорт-трекиста Виктора Ана, взятыми во время Игр-2014 в Сочи, были проведены некие манипуляции. При этом в докладах главы комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена Шипулин, Устюгов и Ан не упоминались.

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