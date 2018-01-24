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17:42 (мск), источник: Р-Спорт

Биатлонистка Сливко завоевала бронзу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россиянка Виктория Сливко выиграла бронзовую медаль в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Риднауне (Италия).

Источник: РИА "Новости"

Сливко, избежавшая промахов на четырех огневых рубежах, уступила 55,9 секунды одержавшей победу француженке Хлое Шевалье (1 промах), которая финишировала со временем 46 минут 32,9 секунды. Серебро взяла итальянка Алексия Рунггальдьер (0 промахов, +47,7 секунды).

Другие российские биатлонистки показали следующие результаты: Светлана Миронова (3 промаха, +1.26,0) — шестое место, Анастасия Загоруйко (3 промаха, +2.45,0) — 12-е, Ирина Старых (2 промаха, +3.16,6) — 14-е, Анастасия Морозова (3 промаха, +5.24,8) — 30-е, Кристина Резцова (4 промаха, +5.47,0) — 35-е, Валерия Васнецова не стартовала.

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