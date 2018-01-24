Первый тренер Шипулина: Антон мешает фаворитам, вот его и убрали

Источник: РИА "Новости"

— Это просто уму непостижимо, что творится, — возмущен Владимир Путров. — Антон у меня занимался с 2006 года, к нему никогда не было претензий. Он столько этих проб сдал за свою жизнь. Да к нему и в четыре утра приходили, и в шесть… Это все замутил этот господин, который в Штаты уехал, Родченков…

— Но все-таки не во всем виноват только Родченков. МОК какими-то критериями руководствуется при отстранении наших спортсменов, к которым вроде бы не было претензий. Как вы думаете, какими?

— А что тут думать, если норвежцы нюхают (принимают препараты против астмы. — Прим. ред.), и им все можно? На Олимпиаде в Рио гимнастка из Америки призналась, что принимает допинг, и ничего — на Игры ее пустили. Теннисистка Серена Уильямс всякие препараты принимает, справками обложилась — и ничего. Думаю, это просто наезд на Россию, чистая политика. Других причин я здесь не вижу.

— Владимир Михайлович, вы с Антоном уже созванивались?

— Созванивался, но про наш разговор говорить не буду. Пусть это останется между нами. Но я думаю, что с этим должны разбираться наши руководители, спортсмены не виноваты.

— Но хотя бы скажите, каково состояние Антона — он подавлен?

— Думаю, нет. Он знает, что ни в чем не виноват.

— Но человек не поедет на свою последнюю в жизни Олимпиаду, где мечтал завоевать личное золото. Неужели он так спокойно эту новость воспринял?

— Зачем лезть парню в душу? Давайте, без этих подробностей. А то вы напишите, везде это прозвучит. Не надо Антона сейчас трогать.

— Ну вы его поддержали?

— Конечно. Вы подумайте, Антон мешает всем фаворитам, вот вам и результат. Я думаю, все образуется — всех простят и все поедут. Они же все чистые спортсмены. Как так можно с ними поступать?

— Ну вы и оптимист. Если МОК решил — это все. Тем более, неделя осталась.