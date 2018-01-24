Россия без Шипулина: сборную лишили души

Теперь если критерии МОК не будут пересмотрены, сборная оказалась на пороге неучастия в Олимпийских играх. Ведь посылать в Пхенчхан троих середняков — это гарантированно остаться там без наград. Согласится ли с таким вариантом руководство федерации и ОКР? Тем более больно будет оставить дома Шипулина. Ведь он — душа команды, самый уважаемый и титулованный наш биатлонист последнего десятилетия. Сборная России по биатлону без Шипулина — это примерно как корабль без рулевого. Так стоит ли отправляться в дальнее плавание на корейскую землю, заранее зная, что оно завершится катастрофой?

КАТАСТРОФА — ЭТО НЕ ОТСУТСТВИЕ МЕДАЛЕЙ

Похоже, теперь о российском биатлоне в Пхенчхане можно вообще забыть. Без Шипулина нам не на что надеяться ни в личных гонках, ни в эстафетах. Впрочем, этих эстафет вообще не будет — с тремя спортсменами у нас не наберется состава даже на смешанную. Вероятно, МОК может разрешить сделать замены, и места Шипулина и остальных еще могут занять резервисты. Но тут встает вопрос: не лучше ли оставшимся спортсменам на Игры вообще не ездить, хотя бы из солидарности с Антоном?

Благородный Шипулин наверняка не обидится, если даже все уедут без него. Тащить на дно товарищей за компанию — это явно не в характере Антона. Решение тут должны принять сами спортсмены. МОК забирает у них лидера, отнимает душу команды. МОК безжалостно чистит их ряды, причем критерии этой «чистки» непонятны никому. Сойти с тонущего корабля за компанию со своим капитаном и товарищами было бы красивым жестом.

Но на другой чаше весов — уникальный для каждого спортсмена шанс выступить на Играх. Это для болельщиков и журналистов любые места, кроме призовых, не котируются. А для конкретного биатлониста даже попадание в топ-10 на Олимпийских играх может стать одним из самых ярких моментов в карьере. Как минимум трое наших спортсменов могут в Пхенчхане сделать эту мечту реальностью.

Наших биатлонистов не стоит судить в любом случае. Решать, очевидно, каждый будет за себя. И наличие или отсутствие медалей в данной ситуации — последнее, о чем вообще стоит переживать. Настоящей трагедией для российского биатлона будет вовсе не «ноль» в графе медали в Пхенчхане, который мы теперь, весьма вероятно, получим.

Трагедия — это судьба Шипулина, например. Человека, который мучительно, как никто другой, принял решение ехать на Игры на предложенных МОК условиях, а в последний момент остался за бортом. Просто так, без объяснения причин, по чьей-то злой воле, лишился мечты, которой жил последние четыре года.

Самое абсурдное, что, несмотря на недопуск в Пхенчхан, дисквалифицировать Шипулина и остальных никто не собирается. И теоретически Антону ничто не мешает вернуться в команду на послеолимпийских этапах Кубка мира и продолжить бороться за третье место в общем зачете. Какими глазами тогда станут смотреть на Шипулина и других иностранные биатлонисты? Что будут чувствовать и говорить наши ребята, которые для Игр почему-то оказались недостаточно «чисты», а для Кубка мира — вполне? Вопросы, вопросы…

ЧЕПИКОВ: «БЕЗ ШИПУЛИНА У НАС НЕ БУДЕТ КОМАНДЫ»

— Решение МОК по недопуску Шипулина стало для меня полной неожиданностью, — заявил «СЭ» двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков. — Я не нахожу никаких объяснений этой позиции. Антон регулярно сдавал допинг-пробы на протяжении многих лет. Его фамилия не упоминалась ни в каких списках Макларена, на пробах не было ни царапин, ничего… Как так можно — взять и совершенно безосновательно отстранить человека, который планомерно подводил свою форму к Олимпиаде и уже практически туда улетел?!

— Что ждет российских биатлонистов на Олимпиаде без Шипулина?

— Без Антона — это уже не команда. У нас не будет сильной эстафеты, да и в личном зачете тоже крайне сложно на что-то рассчитывать. Даже с учетом эстафет я не вижу, кто в этой сборной, кроме Антона, мог бы претендовать на олимпийские медали. МОК полностью обескровил нашу команду.

— Вы хорошо знаете Шипулина. Как он может эмоционально отреагировать на эту новость?