Россия без Шипулина: сборную лишили души

Теперь если критерии МОК не будут пересмотрены, сборная оказалась на пороге неучастия в Олимпийских играх. Ведь посылать в Пхенчхан троих середняков — это гарантированно остаться там без наград. Согласится ли с таким вариантом руководство федерации и ОКР? Тем более больно будет оставить дома Шипулина. Ведь он — душа команды, самый уважаемый и титулованный наш биатлонист последнего десятилетия. Сборная России по биатлону без Шипулина — это примерно как корабль без рулевого. Так стоит ли отправляться в дальнее плавание на корейскую землю, заранее зная, что оно завершится катастрофой?
КАТАСТРОФА — ЭТО НЕ ОТСУТСТВИЕ МЕДАЛЕЙ
Похоже, теперь о российском биатлоне в Пхенчхане можно вообще забыть. Без Шипулина нам не на что надеяться ни в личных гонках, ни в эстафетах. Впрочем, этих эстафет вообще не будет — с тремя спортсменами у нас не наберется состава даже на смешанную. Вероятно, МОК может разрешить сделать замены, и места Шипулина и остальных еще могут занять резервисты. Но тут встает вопрос: не лучше ли оставшимся спортсменам на Игры вообще не ездить, хотя бы из солидарности с Антоном?
Благородный Шипулин наверняка не обидится, если даже все уедут без него. Тащить на дно товарищей за компанию — это явно не в характере Антона. Решение тут должны принять сами спортсмены. МОК забирает у них лидера, отнимает душу команды. МОК безжалостно чистит их ряды, причем критерии этой «чистки» непонятны никому. Сойти с тонущего корабля за компанию со своим капитаном и товарищами было бы красивым жестом.
Но на другой чаше весов — уникальный для каждого спортсмена шанс выступить на Играх. Это для болельщиков и журналистов любые места, кроме призовых, не котируются. А для конкретного биатлониста даже попадание в топ-10 на Олимпийских играх может стать одним из самых ярких моментов в карьере. Как минимум трое наших спортсменов могут в Пхенчхане сделать эту мечту реальностью.
Наших биатлонистов не стоит судить в любом случае. Решать, очевидно, каждый будет за себя. И наличие или отсутствие медалей в данной ситуации — последнее, о чем вообще стоит переживать. Настоящей трагедией для российского биатлона будет вовсе не «ноль» в графе медали в Пхенчхане, который мы теперь, весьма вероятно, получим.
Трагедия — это судьба Шипулина, например. Человека, который мучительно, как никто другой, принял решение ехать на Игры на предложенных МОК условиях, а в последний момент остался за бортом. Просто так, без объяснения причин, по чьей-то злой воле, лишился мечты, которой жил последние четыре года.
Самое абсурдное, что, несмотря на недопуск в Пхенчхан, дисквалифицировать Шипулина и остальных никто не собирается. И теоретически Антону ничто не мешает вернуться в команду на послеолимпийских этапах Кубка мира и продолжить бороться за третье место в общем зачете. Какими глазами тогда станут смотреть на Шипулина и других иностранные биатлонисты? Что будут чувствовать и говорить наши ребята, которые для Игр почему-то оказались недостаточно «чисты», а для Кубка мира — вполне? Вопросы, вопросы…
ЧЕПИКОВ: «БЕЗ ШИПУЛИНА У НАС НЕ БУДЕТ КОМАНДЫ»
— Решение МОК по недопуску Шипулина стало для меня полной неожиданностью, — заявил «СЭ» двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков. — Я не нахожу никаких объяснений этой позиции. Антон регулярно сдавал допинг-пробы на протяжении многих лет. Его фамилия не упоминалась ни в каких списках Макларена, на пробах не было ни царапин, ничего… Как так можно — взять и совершенно безосновательно отстранить человека, который планомерно подводил свою форму к Олимпиаде и уже практически туда улетел?!
— Что ждет российских биатлонистов на Олимпиаде без Шипулина?
— Без Антона — это уже не команда. У нас не будет сильной эстафеты, да и в личном зачете тоже крайне сложно на что-то рассчитывать. Даже с учетом эстафет я не вижу, кто в этой сборной, кроме Антона, мог бы претендовать на олимпийские медали. МОК полностью обескровил нашу команду.
— Вы хорошо знаете Шипулина. Как он может эмоционально отреагировать на эту новость?
— Мы виделись с Антоном на последнем этапе Кубка мира в Антхольце. Но там я старался не грузить его разговорами о подготовке, мы обсуждали только бытовые темы. Мне сложно даже представить, какой внутренней трагедией для него стало это решение. Человек, который, может, только ради этого в свое время продолжил карьеру и остался в биатлоне еще на четыре года, в последний момент и совершенно необъяснимо лишается своего главного шанса. МОК обязательно должен объяснить свое решение. Иначе эту организацию необходимо менять. Она дискредитирует олимпийское движение. Сначала они убрали Ольгу Зайцеву, которая абсолютно «чиста», это видно даже невооруженным глазом, теперь Шипулина… Это просто беспредел.