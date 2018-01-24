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00:51 (мск), источник: ТАСС

Российские биатлонисты стартуют на чемпионате Европы в Италии

ТАСС, 24 января. Открытый чемпионат Европы по биатлону стартует в среду в итальянской Риданне. В составе российской сборной заявлены спортсмены ближайшего резерва во главе с олимпийскими чемпионами в эстафете Алексеем Волковым и Дмитрием Малышко.

Источник: ИТАР-ТАСС

Чемпионат Европы является второстепенным соревнованием в биатлонном календаре, обычно в нем выступают участники розыгрыша Кубка IBU. В Риданне женскую команду России составили Анастасия Морозова, Кристина Резцова, Анастасия Загоруйко, Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Старых, Виктория Сливко. В мужскую сборную вошли Евгений Гараничев, Александр Логинов, Алексей Волков, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Дмитрий Малышко, Юрий Шопин.

Волков, Гараничев, чемпион мира в эстафете Логинов и Шопин в нынешнем сезоне выходили на старт в розыгрыше Кубка мира, Алексей Волков при этом входил в эстафетную команду, которая две недели назад заняла третье место на этапе в немецком Рупольдинге. 30-летний Малышко — олимпийский чемпион Сочи в эстафете, который, впрочем, в главную команду давно не привлекался.

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При этом на чемпионате Европы в Риданне не запланированы мужская и женская эстафеты — 28 января турнир завершится одиночной смешанной и смешанной эстафетами. 24 января на чемпионате Европы состоятся индивидуальные гонки, 26 января — спринт, 27 января — гонки преследования.

Если в состав женской олимпийской сборной на Игры в Пхёнчхане не вошли участницы чемпионата Европы, то главный тренер мужской команды Рикко Гросс рассказал, что состав будет сформирован после соревнований в Риданне. Однако накануне стало известно, что большинство биатлонистов сборной не были приглашены Международным олимпийским комитетом (МОК) для выступления на Играх в составе команды «Олимпийские атлеты из России». В Пхёнчхане смогут выступить лишь Антон Бабиков, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

Год назад блистали Логинов и Старых

Риданна (немецкое название Риднаун) — горнолыжный курорт в Южном Тироле, в итальянской области Трентино — Альто-Адидже, расположенный недалеко от австрийской границы и в 100 км от Антерсельвы, где традиционно проходят этапы Кубка мира. В 1996 и 2011 годах в Риданне уже проходили чемпионаты Европы по биатлону. Семь лет назад Алексей Волков стал здесь вторым в спринте и чемпионом Европы в гонке преследования.

Чемпионаты Европы по биатлону проводятся с 1994 года и являются открытыми для спортсменов из стран других континентов. В 1999 году турнир принял Ижевск, в 2005-м — Новосибирск, в 2009-м — Уфа, в 2016-м — Тюмень.

Год назад соревнования прошли в польском городе Душники-Здруй и завершились триумфом сборной России, которая завоевала 13 медалей, из них шесть — золотые. По два личных титула выиграли Логинов и Старых, победили российские команды и в обеих смешанных эстафетах.

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