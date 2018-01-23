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19:53 (мск), источник: Советский спорт

Дмитрий Васильев: Не вижу смысла участвовать в такой Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев — об отстранении Антона Шипулина от Олимпиады в Пхенчхане.

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фотографий
26
фотографий
26
фотографий

— Биатлонисты едут на Игры без Шипулина. Что скажете?

— Считаю, что нам в такой ситуации стоит подумать об участи в Олимпиаде. Ведь ни пустили не только Шипулина, но и ведущих спортсменов из других видов спорта — Устюгова, некоторых хоккеистов, ведущих конькобежцев, фигуристов.

Вначале МОК заявлял об одних критериях допуска на Игры, а теперь они поменяли в очередной раз правила игры. И так доверия к МОК уже почти не было, а теперь оно полностью утрачено. В такой ситуации нам стоит подумать — ехать ли на такую Олимпиаду?

— Кто должен принимать такое решение?

— Я всегда выступал за то, что это должны решать сами спортсмены. Но когда они творят такие вещи с лидерами наших сборных, которые никогда не были замечены ни в каких допинговых нарушениях, то я не понимаю, зачем посылать на главный турнир четырехлетия вторые-третьи составы. Кстати, следует напомнить, что американский спринтер Грин был дважды дисквалифицирован за употребление допинга, при этом поехал на свою следующую Олимпиаду и привез оттуда медаль. Как к этому относиться? Я понимаю это так, что МОК принимает решения, исходя из принадлежности спортсмена к той или иной стране. Они сами своими руками разрушают олимпийское движение.

И это все началось со слов Родченкова. Но то, что говорит Родченков, это только слова. У него нет никаких доказательств. А ведь любое обвинение основывается на доказательной базе, но ее не существует. Иначе она давно была бы предоставлена. А это всего лишь заявление одного сумасшедшего человека. И это не просто мои слова. Большие сомнения в его вменяемости есть у многих.

— Что нашим биатлонистам делать в Пхенчхане без лидера?

— Что делать? Не знаю. Придется везти тех, кто есть. Но мне представляется участие в такой Олимпиаде унизительным. Нас просто обезглавили, выбили всех лидеров. Зачем ехать на такие Игры? Если над нами так издеваются, то и в Пхенчхане будут продолжать, еще что-то придумают. Как можно сотрудничать с МОК в таких условиях, когда правила меняются на ходу, причем только для одной конкретной страны?! А спортсмены из других стран терапевтическими справками обкладываются. Превратили олимпийское движение в посмешище.

— Конечно, шансы все-таки на медаль в мужской эстафете у нас были. Теперь они стали совсем призрачными.

— Без Шипулина наши шансы на медаль уменьшились на 70 процентов.

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