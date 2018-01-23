Нужен ли Малышко сборной?

Источник: РИА "Новости"

Чемпион мира по шорт-треку Семен Елистратов недавно сказал: «То, что вы видели во время этапов Кубка мира, и то, что увидите на Олимпийских играх, — это разные картины». Для чемпиона Сочи-2014 предстоящая Олимпиада будет уже третьей в карьере, и право на свое авторитетное мнение он, безусловно, имеет. Тем более его словам легко можно найти подтверждение.

Наверное, все помнят, как в финале 1000 м в Солт-Лэйк-Сити в том же шорт-треке фартануло австралийцу Стивену Брэдбери. В лыжном спринте в Сочи победил Ола Виген Хаттестад, который в норвежскую команду попал в самый последний момент. А взять биатлон. Кто ждал от Анастасии Кузьминой победы в Ванкувере? Да и в Сочи? Вспоминая великих чемпионов последнего десятилетия, вряд ли вы назовете Венсана Же. А у француза, между прочим, золото и бронза Олимпийских игр. Вот и нашим биатлонистам, судя по всему, придется рассчитывать в Пхенчхане именно на чудеса и везение, а о логике на время подзабыть. Ведь если отталкиваться от нее, наши шансы на медали — мизерные.

ФАВОРИТЫ

С мужчинами, если верить статистике, все понятно. Львиную долю медалей должны выиграть Мартен Фуркад и Йоханнес Бе. В общем-то вся интрига гонок будет заключаться в том, как эти двое будут стрелять. Если чисто — остальные борются только за третье место. Если с одним промахом — скорее всего, тоже. Может, и с двумя. А вот если больше — возможны варианты. Среди основных претендентов на лучшую роль второго плана — Антон Шипулин. Хотя сам спортсмен не скрывал, что после Сочи-2014 остался в спорте только из-за мечты о личном олимпийском золоте. И в Пхенчхан, несмотря на тяжелое начало сезона, он поедет именно с такой установкой.

Что касается остальных наших, то пока ситуация выглядит так, что медаль в индивидуальной гонке они могут завоевать либо в случае природного катаклизма, который спутает карты абсолютно всем, либо при массовых катастрофических проблемах на рубеже. Есть еще вариант, при котором за оставшиеся две недели наша команда оживет, но в него верится с трудом. И главная наша надежда — эстафеты.

С прогнозами по выступлению женщин все гораздо сложнее. На данный момент лидер общего зачета Кубка мира — Кайса Мякяряйнен. Едва ли кто удивится, если в Пхенчхане она выиграет первую в карьере олимпийскую медаль. Хотя претендентов на «призы» хоть отбавляй: Кузьмина, Домрачева, Дальмайер, Херрман, Бреза — это только из явных. А ведь есть еще Тириль Экхофф, Виткова, целая россыпь немецких, украинских и итальянских девушек. И, в конце концов, Екатерина Юрлова-Перхт, которая проводит самый стабильный сезон в жизни. На всех этапах чемпионка мира-2015 крутилась в районе десятки и при удачных раскладах она может претендовать на успех в Корее, например, в индивидуальной гонке.

ПОЧЕМУ МУЖСКОГО СОСТАВА ДО СИХ ПОР НЕТ

Известная проблема нашего биатлона — отсутствие понятных рамок и критериев. Из года в год игры в отбор превращаются во что-то загадочное, долготекущее и непонятное даже для самих тренеров. Как сказал после этапа в Антерсельве Сергей Коновалов: «В свете последних событий мы сами немного в замешательстве по поводу состава на Олимпиаду». И виноват в этом только сам Союз биатлонистов России (СБР).

Перед началом сезона были озвучены критерии квалификации в олимпийскую сборную, но их выполнили только Шипулин и Юрлова-Перхт. Осенью СБР такого варианта не предусмотрел. Теперь получается, что сразу пять мест в мужской и четыре в женской командах будут определяться… по решению тренерского штаба. Иначе говоря, взять в Корею могут кого угодно. И конфликт интересов при такой анархии неизбежен.

Тем не менее женский предварительный состав уже определен: Юрлова, Виролайнен, Акимова, Услугина и Кайшева. Показательный момент — на первом этапе Кубка мира в основе, а значит и в качестве претенденток на Игры-2018, были Подчуфарова, Сливко и Миронова. Где они теперь? Видимо, их готовили к чемпионату Европы.

А вот по мужской сборной пока есть вопросы. Взять результаты Гараничева после Нового года — 43, 53 и 39-е места. Цветков идет на 31-м месте в общем зачете. В своем дебютном сезоне Кубка мира три года назад он был 33-м. У Бабикова беда с ходом, хотя стрельба, тьфу-тьфу, получается. Логинов тоже отнюдь не блещет, но его шансы попасть на Олимпиаду в любом случае стремятся к нулю. Есть Волков — железный кандидат на первый этап эстафеты и индивидуальную гонку.