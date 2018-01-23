Нужен ли Малышко сборной?
Российские биатлонисты завершили предолимпийский отрезок в Кубке мира. «СЭ» подводит итоги шести этапов и рассматривает варианты, как жить дальше.
Российские биатлонисты завершили предолимпийский отрезок в Кубке мира. «СЭ» подводит итоги шести этапов и рассматривает варианты, как жить дальше.
Чемпион мира по
Наверное, все помнят, как в финале 1000 м в
ФАВОРИТЫ
С мужчинами, если верить статистике, все понятно. Львиную долю медалей должны выиграть Мартен Фуркад и Йоханнес Бе. В
Что касается остальных наших, то пока ситуация выглядит так, что медаль в индивидуальной гонке они могут завоевать либо в случае природного катаклизма, который спутает карты абсолютно всем, либо при массовых катастрофических проблемах на рубеже. Есть еще вариант, при котором за оставшиеся две недели наша команда оживет, но в него верится с трудом. И главная наша надежда — эстафеты.
С прогнозами по выступлению женщин все гораздо сложнее. На данный момент лидер общего зачета Кубка мира — Кайса Мякяряйнен. Едва ли кто удивится, если в Пхенчхане она выиграет первую в карьере олимпийскую медаль. Хотя претендентов на «призы» хоть отбавляй: Кузьмина, Домрачева, Дальмайер, Херрман, Бреза — это только из явных. А ведь есть еще Тириль Экхофф, Виткова, целая россыпь немецких, украинских и итальянских девушек. И, в конце концов, Екатерина
ПОЧЕМУ МУЖСКОГО СОСТАВА ДО СИХ ПОР НЕТ
Известная проблема нашего биатлона — отсутствие понятных рамок и критериев. Из года в год игры в отбор превращаются во
Перед началом сезона были озвучены критерии квалификации в олимпийскую сборную, но их выполнили только Шипулин и
Тем не менее женский предварительный состав уже определен: Юрлова, Виролайнен, Акимова, Услугина и Кайшева. Показательный момент — на первом этапе Кубка мира в основе, а значит и в качестве претенденток на Игры-2018, были Подчуфарова, Сливко и Миронова. Где они теперь? Видимо, их готовили к чемпионату Европы.
А вот по мужской сборной пока есть вопросы. Взять результаты Гараничева после Нового года — 43, 53 и 39-е места. Цветков идет на 31-м месте в общем зачете. В своем дебютном сезоне Кубка мира три года назад он был 33-м. У Бабикова беда с ходом, хотя стрельба,
Вот и дошло до того, что двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призывает взять в команду Малышко, который последний раз был в Кубке мира как раз в Антерсельве, но ровно год назад. И ведь если Дмитрий успешно выступит на чемпионате Европы, то, с учетом разобранности нашей команды, его появление в сборной кажется абсолютно реальным. Разве будет хуже?