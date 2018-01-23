Провал России и Бьорндалена: шесть главных событий сезона
Вспоминаем основные события, о которых говорил биатлонный мир на протяжении шести стартовых этапов Кубка мира.
Вспоминаем основные события, о которых говорил биатлонный мир на протяжении шести стартовых этапов Кубка мира.
ДУЭЛЬ БЕ И ФУРКАДА
Бессменный обладатель Кубка мира француз Мартен Фуркад в этом году впервые столкнулся с настоящей конкуренцией. Норвежец Йоханнес Бе уже начиная со второго кубкового этапа в Хохфильцене отметился серией из четырех побед подряд, затем чуть снизил обороты, но уже в Рупольдинге и Антерсельве выиграл еще четыре гонки. Число попаданий на пьедестал подряд у Фуркада и
По числу побед пока впереди норвежец, но отставание Фуркада минимально. Фантастика, что ниже третьего места он в этом сезоне не опускался вообще ни разу, а во всех своих гонках, кроме одной, был первым или вторым. Эта стабильность позволяет Фуркаду уверенно лидировать в общем зачете Кубка мира. Но можно не сомневаться, что неожиданная прыть
БЕЗВЫИГРЫШНАЯ СЕРИЯ СБОРНОЙ РОССИИ
За все шесть этапов Кубка мира наша команда отметилась лишь тремя попаданиями на подиум. Антон Шипулин дважды был третьим в гонке преследования, а в Рупольдинге эту же позицию заняла наша мужская эстафета. Лучшим результатом для женщин в личных гонках стало шестое место Екатерины
На старте сезона наша команда провела восемь гонок подряд без медалей, что стало рекордной серией. Пожалуй, столь неудачного года в новейшей истории российского биатлона еще не было. Впрочем, спад результатов на протяжении последних лет шел постепенно и поэтому не особенно бросался в глаза. Сборная России окончательно превратилась в твердого середняка, где выделяются на общем фоне разве что Шипулин и
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ЗАЙЦЕВОЙ И ВИЛУХИНОЙ
На фоне отсутствия результатов наша команда столкнулась и с болезненными допинговыми дисквалификациями. За махинации с пробами во время Олимпийских игр в Сочи комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранила от участия в Играх трех наших спортсменок — Ольгу Зайцеву, Ольгу Вилухину и Яну Романову.
Никакого практического значения эта дисквалификация не имеет, так как девушки давно завершили карьеры, а медали Сочи у них все равно никто силой отобрать не сможет. Но удар по имиджу российского биатлона был нанесен весьма чувствительный. На этом фоне ряд команд даже угрожал бойкотом заключительного этапа Кубка мира в Тюмени, но похоже, скандал удалось погасить.
ПРОВАЛ БЬОРНДАЛЕНА
Легенда мирового биатлона сенсационно не сумел отобраться на Олимпийские игры в Пхенчхан. Лучшим результатом 43-летнего Бьорндалена в личных гонках на пяти стартовых этапах Кубка мира стало 18-е место. Выполнить критерии национального отбора титулованный биатлонист не сумел, а руководство команды не пошло ему навстречу, руководствуясь чисто спортивным принципом. В итоге в олимпийской сборной Норвегии Бьорндалену места не нашлось. Теперь он сможет поехать в Пхенчхан только в качестве болельщика своей супруги Дарьи Домрачевой.
Ничего конкретного по поводу будущего великий норвежец пока не заявлял. Более того, не исключено, что он еще выступит на чемпионате Европы в итальянском Риднау. Во время этих соревнований Бьорндалену как раз исполнится 44 года. Но о завершении карьеры он
ЗАГАДКА КОУКАЛОВОЙ
Но впоследствии чешка на старт так и не вышла, а несколько дней назад сделала заявление, что окончательно отказывается от мечты выступить в Пхенчхане. Что это за загадочные «мышечные проблемы», которые уже с лета не дают ей тренироваться в полную силу, Коукалова не распространяется. Это сразу породило массу слухов и подозрений, порой весьма нелицеприятных для спортсменки.
ФЕЕРИЯ КУЗЬМИНОЙ
Двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина проводит лучший сезон в карьере. В декабре и начале января она была просто неудержима и примерила желтую майку лидера Кубка мира. На заключительном предолимпийском этапе в Антерсельве у Кузьминой разладилась стрельба, но по скорости на трассе она продолжает оставаться одной из лучших.
Представительница Словакии наряду с финкой Кайсой Мякяряйнен и Домрачевой на Играх в Пхенчхане станет бороться за победу абсолютно в каждой гонке. Если же Кузьминой вновь, как в Сочи-2014 и Ванкувере-2010, удастся выиграть в спринте, она станет первой биатлонисткой за всю историю, взявшей золото в этом виде программы на трех Олимпиадах подряд.