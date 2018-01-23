Провал России и Бьорндалена: шесть главных событий сезона

Источник: AFP 2018

ДУЭЛЬ БЕ И ФУРКАДА

Бессменный обладатель Кубка мира француз Мартен Фуркад в этом году впервые столкнулся с настоящей конкуренцией. Норвежец Йоханнес Бе уже начиная со второго кубкового этапа в Хохфильцене отметился серией из четырех побед подряд, затем чуть снизил обороты, но уже в Рупольдинге и Антерсельве выиграл еще четыре гонки. Число попаданий на пьедестал подряд у Фуркада и Бе-младшего уже исчисляется двузначными цифрами. Оба делят первые две позиции практически в каждой гонке. Они соревнуются словно в отдельной лиге, к которой пока никто не может даже приблизиться.

По числу побед пока впереди норвежец, но отставание Фуркада минимально. Фантастика, что ниже третьего места он в этом сезоне не опускался вообще ни разу, а во всех своих гонках, кроме одной, был первым или вторым. Эта стабильность позволяет Фуркаду уверенно лидировать в общем зачете Кубка мира. Но можно не сомневаться, что неожиданная прыть Бе-младшего заставит Мартена по-настоящему напрячься при подготовке к Олимпиаде. И даже победа в борьбе за Большой хрустальный глобус не утешит француза, если Игры все-таки останутся за норвежцем.

БЕЗВЫИГРЫШНАЯ СЕРИЯ СБОРНОЙ РОССИИ

В активе Антона ШИПУЛИНА два третьих места в гонках преследования и бронза в эстафете | Источник: AFP 2018

За все шесть этапов Кубка мира наша команда отметилась лишь тремя попаданиями на подиум. Антон Шипулин дважды был третьим в гонке преследования, а в Рупольдинге эту же позицию заняла наша мужская эстафета. Лучшим результатом для женщин в личных гонках стало шестое место Екатерины Юрловой-Перхт в спринте на этапе в Антерсельве. Больше никому из наших биатлонисток не удавалось добраться даже до цветочной церемонии, не говоря уже о местах на подиуме.

На старте сезона наша команда провела восемь гонок подряд без медалей, что стало рекордной серией. Пожалуй, столь неудачного года в новейшей истории российского биатлона еще не было. Впрочем, спад результатов на протяжении последних лет шел постепенно и поэтому не особенно бросался в глаза. Сборная России окончательно превратилась в твердого середняка, где выделяются на общем фоне разве что Шипулин и Юрлова-Перхт.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ЗАЙЦЕВОЙ И ВИЛУХИНОЙ

Яна РОМАНОВА (слева), Ольга ЗАЙЦЕВА (в центре) и Ольга ВИЛУХИНА | Источник: Спорт-Экспресс

На фоне отсутствия результатов наша команда столкнулась и с болезненными допинговыми дисквалификациями. За махинации с пробами во время Олимпийских игр в Сочи комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранила от участия в Играх трех наших спортсменок — Ольгу Зайцеву, Ольгу Вилухину и Яну Романову.

Никакого практического значения эта дисквалификация не имеет, так как девушки давно завершили карьеры, а медали Сочи у них все равно никто силой отобрать не сможет. Но удар по имиджу российского биатлона был нанесен весьма чувствительный. На этом фоне ряд команд даже угрожал бойкотом заключительного этапа Кубка мира в Тюмени, но похоже, скандал удалось погасить.

ПРОВАЛ БЬОРНДАЛЕНА

Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН | Источник: AFP 2018

Легенда мирового биатлона сенсационно не сумел отобраться на Олимпийские игры в Пхенчхан. Лучшим результатом 43-летнего Бьорндалена в личных гонках на пяти стартовых этапах Кубка мира стало 18-е место. Выполнить критерии национального отбора титулованный биатлонист не сумел, а руководство команды не пошло ему навстречу, руководствуясь чисто спортивным принципом. В итоге в олимпийской сборной Норвегии Бьорндалену места не нашлось. Теперь он сможет поехать в Пхенчхан только в качестве болельщика своей супруги Дарьи Домрачевой.

Ничего конкретного по поводу будущего великий норвежец пока не заявлял. Более того, не исключено, что он еще выступит на чемпионате Европы в итальянском Риднау. Во время этих соревнований Бьорндалену как раз исполнится 44 года. Но о завершении карьеры он по-прежнему даже не заикается.

ЗАГАДКА КОУКАЛОВОЙ

Габриэла КОУКАЛОВА | Источник: AFP 2018

Экс-обладательница Большого хрустального глобуса чешка Габриэла Коукалова вынуждена полностью пропустить олимпийский сезон из-за травмы ноги. Сначала планировалось, что Коукалова не будет выступать только на стартовых этапах Кубка мира. Она даже приехала в шведский Эстерсунд, где тренировалась вместе с остальными участницами.

Но впоследствии чешка на старт так и не вышла, а несколько дней назад сделала заявление, что окончательно отказывается от мечты выступить в Пхенчхане. Что это за загадочные «мышечные проблемы», которые уже с лета не дают ей тренироваться в полную силу, Коукалова не распространяется. Это сразу породило массу слухов и подозрений, порой весьма нелицеприятных для спортсменки.

ФЕЕРИЯ КУЗЬМИНОЙ

Анастасия КУЗЬМИНА | Источник: AFP 2018

Двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина проводит лучший сезон в карьере. В декабре и начале января она была просто неудержима и примерила желтую майку лидера Кубка мира. На заключительном предолимпийском этапе в Антерсельве у Кузьминой разладилась стрельба, но по скорости на трассе она продолжает оставаться одной из лучших.