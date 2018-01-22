Домрачева: Поддержка Бьорндалена в Пхенчхане очень важна для меня
22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержка
22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержка
«Будет здорово ощутить поддержку мужа в такие важные дни во время Игр. Мы вместе будем тренироваться по моему плану. Радуюсь, что он сможет быть рядом, это поднимает мое настроение», — отметила Дарья Домрачева.
У биатлонистки поинтересовались, как легенда норвежского биатлона воспринял решение национальной федерации не заявлять его на Олимпиаду. «Горжусь
Дарья Домрачева также сказала, что в Пхенчхане
Завершившийся шестой этап Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце стал одним из самых успешных для трехкратной олимпийской чемпионки Сочи. Она сумела завоевать бронзовую награду в гонке преследования, поступив благородно по отношению к потерявшей лыжную палку итальянке Доротее Вирер, и победила в
Женская сборная Беларуси после выступления на этапах Кубка мира продолжит подготовку к главным стартам четырехлетия в австрийском Хохфильцене, откуда отправится в Республику Корея. Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.