Домрачева: Поддержка Бьорндалена в Пхенчхане очень важна для меня

Источник: AFP 2018

«Будет здорово ощутить поддержку мужа в такие важные дни во время Игр. Мы вместе будем тренироваться по моему плану. Радуюсь, что он сможет быть рядом, это поднимает мое настроение», — отметила Дарья Домрачева.

У биатлонистки поинтересовались, как легенда норвежского биатлона воспринял решение национальной федерации не заявлять его на Олимпиаду. «Горжусь Уле-Эйнаром, тем, как он справляется с этим. Он по-прежнему в хорошей форме и полон сил», — подчеркнула она.

Дарья Домрачева также сказала, что в Пхенчхане Уле-Эйнар Бьорндален не будет выступить в качестве ее тренера. «У меня уже есть наставник, менять планы не планирую», — ответила спортсменка.

Завершившийся шестой этап Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце стал одним из самых успешных для трехкратной олимпийской чемпионки Сочи. Она сумела завоевать бронзовую награду в гонке преследования, поступив благородно по отношению к потерявшей лыжную палку итальянке Доротее Вирер, и победила в масс-старте.