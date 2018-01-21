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21 января, источник: Lenta.Ru

Бьорндален посчитал себя недостойным седьмой Олимпиады

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону, норвежец Уле-Эйнар Бьорндален посчитал, что не заслужил право выступить на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Слова спортсмена передает «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«Шансов поехать на Олимпиаду у меня нет. Я не заслужил право выступить на Играх. Моей целью на сезон был выход на пик спортивной формы к Олимпийским играм. Кто ж знал, что я даже не смогу туда отобраться», — заявил биатлонист.

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Норвежец извинился перед болельщиками за то, что не порадует их на Олимпиаде. «Конечно, это испытание. Но такова жизнь, и она продолжается. Я тренируюсь каждый день, это повышает мою мотивацию, настроение. Эту возможность у меня ведь никто не отнимет», — добавил Бьорндален.

15 января 43-летний спортсмен не отобрался в состав сборной Норвегии на Олимпиаду в Пхенчхане. Он показал низкие результаты и не сумел пройти квалификацию. В текущем сезоне биатлонист ни разу не сумел подняться выше 18-го места в личных гонках на этапах Кубка мира.

Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира. Игры в Пхенчхане могли стать для него седьмыми в карьере. Спортсмен участвовал в каждой зимней Олимпиаде с 1994 года.

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