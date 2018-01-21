Домрачева: Со старта важно было сосредоточиться на стрельбе
21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Со старта важно было сосредоточиться на стрельбе. Об этом рассказала
21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Со старта важно было сосредоточиться на стрельбе. Об этом рассказала
«Всегда приятно находится на подиуме, особенно на первом месте. Сегодня была сложная гонка, лыжня медленная и тяжелая. Со старта важно было сосредоточиться на точности стрельбы. В ходе выступления не волновалась за других атлетов, а старалась делать свою работу», — отметила Дарья Домрачева.
Для белоруски победа в Антхольце стала 30-й в карьере и 75-м подиумом (30 первых мест, 21 — вторых, 24 — третьих).
В общем зачете Кубка мира Дарья Домрачева занимает пятое место. Теперь она приступит к завершающей стадии подготовки к главным стартам четырехлетия.
Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане состоятся с 9 по 25 февраля. На прошлых Играх В 2014 году в Сочи она завоевали три золотые медали.
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|21.01.2018, 14:30
|Антерсельва (Италия)
|Масс-старт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|40.23,9
|2
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+11,9
|3
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+16,2
|4
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+22,6
|5
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+23,9
|6
|Марен Хаммершмидт
|Германия
|+25,2
|7
|Доротея Вирер
|Италия
|+29,4
|8
|Франциска Пройсс
|Германия
|+32,3
|9
|Ванесса Хинц
|Германия
|+47,8
|10
|Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ
|Россия
|+55,6