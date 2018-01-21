Домрачева: Со старта важно было сосредоточиться на стрельбе

Источник: AFP 2018

«Всегда приятно находится на подиуме, особенно на первом месте. Сегодня была сложная гонка, лыжня медленная и тяжелая. Со старта важно было сосредоточиться на точности стрельбы. В ходе выступления не волновалась за других атлетов, а старалась делать свою работу», — отметила Дарья Домрачева.

Для белоруски победа в Антхольце стала 30-й в карьере и 75-м подиумом (30 первых мест, 21 — вторых, 24 — третьих).

В общем зачете Кубка мира Дарья Домрачева занимает пятое место. Теперь она приступит к завершающей стадии подготовки к главным стартам четырехлетия.