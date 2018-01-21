Фуркад победил, Шипулин — разочаровал
В заключительной гонке этапа Кубка мира очередную победу одержал француз Мартен Фуркад.
В заключительной гонке этапа Кубка мира очередную победу одержал француз Мартен Фуркад.
На старт воскресного
ФУРКАД: 18 ПОДИУМОВ ПОДРЯД
Главным сюрпризом на старте
К сожалению, россиянин на трассе сейчас для Бе не конкурент. Заключительный круг отбросил Шипулина на девятую позицию, причем уступил Антон и итальянцу Виндишу с четырьмя штрафными кругами, и еще одному норвежцу Эмилю Хегле Свендсену. Остальные россияне предсказуемо финишировали во
Воспользовавшись ошибками главного соперника по сезону, Фуркад разложил гонку, как по писаному. После третьего рубежа, отстрелявшись чисто, француз вышел вперед и получил весьма комфортное преимущество над преследователями. Даже промах на заключительной «стойке» не помешал французу одержать очередную победу. Для Фуркада она стала 18-м местом на подиуме Кубка мира подряд! Фантастический результат, недостижимый абсолютно для всех остальных биатлонистов.
ОЛИМПИАДА БЕЗ БОРЬБЫ
Выступление Шипулина в
В лыжном ходе Шипулин проиграл Йоханнесу 51 секунду. Это цена почти двух штрафных кругов, что довольно много. Особенно если учесть, что и стрельба у Антона пока не слишком клеится. Наш лидер наверняка хотел завершить этап в любимой для себя Антерсельве на высокой ноте. Но очевидно, три подряд гоночных дня в условиях высокогорья стали слишком большой нагрузкой.
Теперь Шипулин вместе с остальной командой проведут заключительный предолимпийский сбор. В принципе, состав нашей команды на Пхенчхан давно уже загадкой не является. В Корею наверняка отправятся пятеро биатлонистов, кто выступал на этом этапе Кубка мира, за минусом Александра Логинова. Если в Спортивном арбитражном суде чуда не случится, тот вынужден будет пропустить Игры
Пожалуй, впервые за последние циклы вопрос с олимпийским отбором у нас решается настолько очевидно. Это лишнее подтверждение, что столь неудачного сезона наш биатлон не знал давно. Практически вся команда, кроме Шипулина, выступает на Кубках мира явно ниже своих возможностей и на призовые места не претендует. Тем не менее, альтернативы этим биатлонистам, по сути, просто не существует. Даже в женской команде за последние места на Игры идет борьба между несколькими спортсменками. У мужчин же ротация по ходу сезона практически отсутствовала, а ярких побед резервистов на Кубке IBU тоже не просматривалось.
Впрочем, время для анализа придет спустя полтора месяца. Пока же остается надеяться, что заключительный сбор
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|21.01.2018, 16:45
|Антерсельва (Италия)
|Масс-старт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|40.18,6
|2
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+02,8
|3
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+05,1
|4
|Бенедикт Долль
|Германия
|+16,0
|5
|Йоханнес Кюн
|Германия
|+18,3
|6
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+29,2
|7
|Эмиль Хегле Свендсен
|Норвегия
|+33,5
|8
|Доминик Виндиш
|Италия
|+36,3
|9
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+41,8
|10
|Симон Дестье
|Франция
|+44,4