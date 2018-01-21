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19:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фуркад победил, Шипулин — разочаровал

В заключительной гонке этапа Кубка мира очередную победу одержал француз Мартен Фуркад.

Источник: AFP 2018

На старт воскресного масс-старта вышли трое россиян — Антон Шипулин, Антон Бабиков и Александр Логинов. Реальным претендентом на награды в этой тройке был только Шипулин. Бабиков довольно неплохо проводит этап в Антерсельве, был восьмым в спринте, но все равно, его нынешних скоростей для борьбы за место на подиуме явно недостаточно. Логинов, довольно ярко начавший сезон, на высоте в Италии попал в кризис и до масс-старта не попадал тут даже в топ-30.

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ФУРКАД: 18 ПОДИУМОВ ПОДРЯД

Главным сюрпризом на старте масс-старта стало выступление норвежца Йоханнеса Бе. Младший из братьев словно решил позволить себе лишнего на радостях после двух подряд побед над Фуркадом. На двух рубежах лежа Бе допустил в общей сложности четыре промаха, отстреляв хуже всех 30 участников. На этом гонка была бы фактически закончена для любого другого биатлониста, но только не для Йоханнеса. Норвежец даже с пятью (!) промахами сумел попасть в «цветы» и занял шестое место. Примечательно, что на заключительный круг Бе уходил вместе с Шипулиным, который имел в пассиве три промаха.

К сожалению, россиянин на трассе сейчас для Бе не конкурент. Заключительный круг отбросил Шипулина на девятую позицию, причем уступил Антон и итальянцу Виндишу с четырьмя штрафными кругами, и еще одному норвежцу Эмилю Хегле Свендсену. Остальные россияне предсказуемо финишировали во втором-третьем десятке: Логинов — 18-й, Бабиков — 24-й.

Воспользовавшись ошибками главного соперника по сезону, Фуркад разложил гонку, как по писаному. После третьего рубежа, отстрелявшись чисто, француз вышел вперед и получил весьма комфортное преимущество над преследователями. Даже промах на заключительной «стойке» не помешал французу одержать очередную победу. Для Фуркада она стала 18-м местом на подиуме Кубка мира подряд! Фантастический результат, недостижимый абсолютно для всех остальных биатлонистов.

ОЛИМПИАДА БЕЗ БОРЬБЫ

Выступление Шипулина в масс-старте кажется весьма тревожным. Дело даже не в девятой позиции как таковой, а в неспособности навязать борьбу на заключительных кругах. На третьем круге Фуркад ушел от Антона, как от стоячего. Буквально за один подъем разрыв между ними вырос до нескольких десятков метров. На последнем же круге Шипулин не смог побороться не только с Бе-маладшим, но и, например, с итальянцем Виндишем. Даже на финишной прямой Антон не пытался навязать борьбу и финишировал в одиночестве.

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В лыжном ходе Шипулин проиграл Йоханнесу 51 секунду. Это цена почти двух штрафных кругов, что довольно много. Особенно если учесть, что и стрельба у Антона пока не слишком клеится. Наш лидер наверняка хотел завершить этап в любимой для себя Антерсельве на высокой ноте. Но очевидно, три подряд гоночных дня в условиях высокогорья стали слишком большой нагрузкой.

Теперь Шипулин вместе с остальной командой проведут заключительный предолимпийский сбор. В принципе, состав нашей команды на Пхенчхан давно уже загадкой не является. В Корею наверняка отправятся пятеро биатлонистов, кто выступал на этом этапе Кубка мира, за минусом Александра Логинова. Если в Спортивном арбитражном суде чуда не случится, тот вынужден будет пропустить Игры из-за допинговой дисквалификации и выступит вместо них на чемпионате Европы. Место Логинова же займет олимпийский чемпион Алексей Волков, проводящий сейчас индивидуальный сбор в Риднау.

Пожалуй, впервые за последние циклы вопрос с олимпийским отбором у нас решается настолько очевидно. Это лишнее подтверждение, что столь неудачного сезона наш биатлон не знал давно. Практически вся команда, кроме Шипулина, выступает на Кубках мира явно ниже своих возможностей и на призовые места не претендует. Тем не менее, альтернативы этим биатлонистам, по сути, просто не существует. Даже в женской команде за последние места на Игры идет борьба между несколькими спортсменками. У мужчин же ротация по ходу сезона практически отсутствовала, а ярких побед резервистов на Кубке IBU тоже не просматривалось.

Впрочем, время для анализа придет спустя полтора месяца. Пока же остается надеяться, что заключительный сбор все-таки изменит картину к лучшему. В конце концов, в биатлоне порой пары недель бывает достаточно, чтобы кардинально улучшить свои кондиции.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Бе Т.
Норвегия
3.
Бьентегорд Э.
Норвегия
21.01.2018, 16:45 Антерсельва (Италия) Масс-старт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 40.18,6
2 Тарьей Бе Норвегия +02,8
3 Эрленн Бьентегорд Норвегия +05,1
4 Бенедикт Долль Германия +16,0
5 Йоханнес Кюн Германия +18,3
6 Йоханнес Бе Норвегия +29,2
7 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия +33,5
8 Доминик Виндиш Италия +36,3
9 Антон ШИПУЛИН Россия +41,8
10 Симон Дестье Франция +44,4
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