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17:43 (мск), источник: Р-Спорт

Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ в Италии, Шипулин — 9-й

Француз Мартен Фуркад стал победителем масс-старта на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье Фуркад преодолел 15-километровую дистанцию с двумя промахами на четырех огневых рубежах за 40 минут 18,6 секунды. Второе и третье места заняли норвежцы — Тарьей Бё (два промаха; +2,8) и Эрленн Бьёнтегор (два промаха; +5,1).

Лучший из россиян Антон Шипулин (три промаха; 41,8) стал девятым.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Бе Т.
Норвегия
3.
Бьентегорд Э.
Норвегия
21.01.2018, 16:45 Антерсельва (Италия) Масс-старт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 40.18,6
2 Тарьей Бе Норвегия +02,8
3 Эрленн Бьентегорд Норвегия +05,1
4 Бенедикт Долль Германия +16,0
5 Йоханнес Кюн Германия +18,3
6 Йоханнес Бе Норвегия +29,2
7 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия +33,5
8 Доминик Виндиш Италия +36,3
9 Антон ШИПУЛИН Россия +41,8
10 Симон Дестье Франция +44,4
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