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Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ в Италии, Шипулин — 9-й
Француз Мартен Фуркад стал победителем
Француз Мартен Фуркад стал победителем
В воскресенье Фуркад преодолел 15-километровую дистанцию с двумя промахами на четырех огневых рубежах за 40 минут 18,6 секунды. Второе и третье места заняли норвежцы — Тарьей Бё (два промаха; +2,8) и Эрленн Бьёнтегор (два промаха; +5,1).
Лучший из россиян Антон Шипулин (три промаха; 41,8) стал девятым.
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|21.01.2018, 16:45
|Антерсельва (Италия)
|Масс-старт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|40.18,6
|2
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+02,8
|3
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+05,1
|4
|Бенедикт Долль
|Германия
|+16,0
|5
|Йоханнес Кюн
|Германия
|+18,3
|6
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+29,2
|7
|Эмиль Хегле Свендсен
|Норвегия
|+33,5
|8
|Доминик Виндиш
|Италия
|+36,3
|9
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+41,8
|10
|Симон Дестье
|Франция
|+44,4