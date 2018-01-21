Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ в Италии, Шипулин — 9-й

В воскресенье Фуркад преодолел 15-километровую дистанцию с двумя промахами на четырех огневых рубежах за 40 минут 18,6 секунды. Второе и третье места заняли норвежцы — Тарьей Бё (два промаха; +2,8) и Эрленн Бьёнтегор (два промаха; +5,1).