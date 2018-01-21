Кузьмин: Первое, что должно в России пропасть — это система грантов для юниоров

«Я считаю первое, что должно в России пропасть — это система грантов, которые получают юниоры и юноши за победы на детских играх каких-то. Вот эти деньги, которые спортсмены получают каждый месяц. СМСка пришла — деньги пришли на счёт. Эта система расхолаживает детей. И плюс из-за этого тренеры работают с юношами, потому что с ними проще и быстрее.

В Америке просчитано, что вырастить олимпийского чемпиона из ребёнка это стоит приблизительно 1 миллион долларов. В любом виде спорта. В горных лыжах побольше, в плавании — поменьше. А юниоры гораздо дешевле, гранты большие и времени меньше. Ты его в 16−17 лет сделал чемпионом мира, его взяли в сборную и всё. С тебя взятки гладки. Ты свои деньги получаешь, всё хорошо. А дальше что? А дальше в национальных командах очень большой провал, мы видим это в российской сборной женской. Я провожу анализ проигрыша ногами. Это просто пропасть, — сказал Кузьмин.