Плюс в карму. Домрачева сделала олимпийскую заявку

Источник: Спорт-Экспресс

Лидер сборной России Екатерина Юрлова-Перхт закрыла десятку сильнейших.

РАЗВЯЗКА

Пожалуй, самым запоминающимся эпизодом всего итальянского уик-энда в Кубке мира стал финиш женской гонки преследования в субботу, когда трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, конкурируя с хозяйкой трассы Доротеей Вирер, сломала сопернице палку. И… повела себя как настоящая леди — не стала дальше бороться и уступила сопернице второе место.

Все восхитились этим эпизодом и растащили фрагмент по соцсетям, но история, как показало воскресенье, на этом не закончилась. Домрачева, промахнувшаяся на первом же рубеже, большую часть масс-старта держалась в тени, отыгрывая упущенное. А Вирер лидировала со старта и вплоть до четвертого огневого рубежа.

И как это часто бывает в масс-стартах, все решила именно последняя стрельба — Доротея, до того не знавшая осечек, дрогнула и послала две пули мимо мишени. Промахнулись и все ее преследовательницы. Все, кроме одной. Правильно — ей была Домрачева, которой мироздание вернуло долг за правильный поступок накануне.

— Ни в коем случае не желала ей промахов, это просто совпадение, — сказала Домрачева в телеэфире после победного финиша. Но как говорил герой культового сериала 90-х агент Фокс Малдер: «Я не верю в совпадения».

СКОРОСТЬ

Кстати, пройти все четыре рубежа с «нулем» не удалось в воскресной гонке никому из участниц — всего семеро, включая Домрачеву, обошлись одной незакрытой мишенью. И это можно считать спортивным подвигом, учитывая условия, в которых проходил масс-старт.

Почти всю гонку над трассой властвовал снегопад, к которому на некоторых участках прибавлялся ощутимый и очень неприятный ветер. Он швырял снег в лицо соперницам, обдавал их «душем» с заметенных деревьев в лесу, снижал видимость порой почти до нуля и заметал лыжню, что не могло не мешать спортсменкам.

В том числе и бежать — об идеальном скольжении, когда метет поземка, речи не идет. И поэтому стоит отметить ход Кайсы Мякяряйнен. Финская молния промахнулась четырежды, но ногами была не только быстра, но и стабильна. С последнего рубежа она уходила восьмой, но за два с половиной километра совершила впечатляющий рывок. Анастасия Кузьмина после второй стойки проигрывала Домрачевой всего 3,3 секунды, но к этому моменту силы уже начали покидать экс-россиянку. В итоге она едва не уступила Мякяряйнен второе место — финка показала самый быстрый ход по дистанции, привезя ближайшей конкурентке (ей стала та же Кузьмина) 40 секунд, а Дальмайер с Домрачевой — по минуте.

НАШИ

В число участниц масс-старта, как и неделей ранее, от России попали две биатлонистки — лидер национальной команды Екатерина Юрлова-Перхт и Татьяна Акимова. К сожалению, у последней гонка не задалась с самого начала, и она замкнула 30-ку участниц. Три промаха на первой же «лежке», пять всего и почти шесть с половиной минут отставания от чемпионки — это никуда не годится. Ногами Акимова также была последней, пробежав дистанцию на пять минут хуже Мякяряйнен и больше чем на минуту отстав от 29-го результата украинки Юлии Джимы. Приходится констатировать, что Татьяна оказалась к масс-старту совершенно не готова.