Плюс в карму. Домрачева сделала олимпийскую заявку
Дарья Домрачева из Белоруссии стала победительницей
Дарья Домрачева из Белоруссии стала победительницей
Лидер сборной России Екатерина
РАЗВЯЗКА
Пожалуй, самым запоминающимся эпизодом всего итальянского
Все восхитились этим эпизодом и растащили фрагмент по соцсетям, но история, как показало воскресенье, на этом не закончилась. Домрачева, промахнувшаяся на первом же рубеже, большую часть
И как это часто бывает в
— Ни в коем случае не желала ей промахов, это просто совпадение, — сказала Домрачева в телеэфире после победного финиша. Но как говорил герой культового сериала 90-х агент Фокс Малдер: «Я не верю в совпадения».
СКОРОСТЬ
Кстати, пройти все четыре рубежа с «нулем» не удалось в воскресной гонке никому из участниц — всего семеро, включая Домрачеву, обошлись одной незакрытой мишенью. И это можно считать спортивным подвигом, учитывая условия, в которых проходил
Почти всю гонку над трассой властвовал снегопад, к которому на некоторых участках прибавлялся ощутимый и очень неприятный ветер. Он швырял снег в лицо соперницам, обдавал их «душем» с заметенных деревьев в лесу, снижал видимость порой почти до нуля и заметал лыжню, что не могло не мешать спортсменкам.
В том числе и бежать — об идеальном скольжении, когда метет поземка, речи не идет. И поэтому стоит отметить ход Кайсы Мякяряйнен. Финская молния промахнулась четырежды, но ногами была не только быстра, но и стабильна. С последнего рубежа она уходила восьмой, но за два с половиной километра совершила впечатляющий рывок. Анастасия Кузьмина после второй стойки проигрывала Домрачевой всего 3,3 секунды, но к этому моменту силы уже начали покидать
НАШИ
В число участниц
А вот
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|21.01.2018, 14:30
|Антерсельва (Италия)
|Масс-старт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|40.23,9
|2
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+11,9
|3
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+16,2
|4
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+22,6
|5
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+23,9
|6
|Марен Хаммершмидт
|Германия
|+25,2
|7
|Доротея Вирер
|Италия
|+29,4
|8
|Франциска Пройсс
|Германия
|+32,3
|9
|Ванесса Хинц
|Германия
|+47,8
|10
|Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ
|Россия
|+55,6