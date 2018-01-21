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17:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Плюс в карму. Домрачева сделала олимпийскую заявку

Дарья Домрачева из Белоруссии стала победительницей масс-старта, закрывавшего женскую часть программы предолимпийского этапа Кубка мира в итальянской Антерсельве.

Источник: Спорт-Экспресс

Лидер сборной России Екатерина Юрлова-Перхт закрыла десятку сильнейших.

РАЗВЯЗКА

Пожалуй, самым запоминающимся эпизодом всего итальянского уик-энда в Кубке мира стал финиш женской гонки преследования в субботу, когда трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, конкурируя с хозяйкой трассы Доротеей Вирер, сломала сопернице палку. И… повела себя как настоящая леди — не стала дальше бороться и уступила сопернице второе место.

Все восхитились этим эпизодом и растащили фрагмент по соцсетям, но история, как показало воскресенье, на этом не закончилась. Домрачева, промахнувшаяся на первом же рубеже, большую часть масс-старта держалась в тени, отыгрывая упущенное. А Вирер лидировала со старта и вплоть до четвертого огневого рубежа.

И как это часто бывает в масс-стартах, все решила именно последняя стрельба — Доротея, до того не знавшая осечек, дрогнула и послала две пули мимо мишени. Промахнулись и все ее преследовательницы. Все, кроме одной. Правильно — ей была Домрачева, которой мироздание вернуло долг за правильный поступок накануне.

— Ни в коем случае не желала ей промахов, это просто совпадение, — сказала Домрачева в телеэфире после победного финиша. Но как говорил герой культового сериала 90-х агент Фокс Малдер: «Я не верю в совпадения».

СКОРОСТЬ

Кстати, пройти все четыре рубежа с «нулем» не удалось в воскресной гонке никому из участниц — всего семеро, включая Домрачеву, обошлись одной незакрытой мишенью. И это можно считать спортивным подвигом, учитывая условия, в которых проходил масс-старт.

Почти всю гонку над трассой властвовал снегопад, к которому на некоторых участках прибавлялся ощутимый и очень неприятный ветер. Он швырял снег в лицо соперницам, обдавал их «душем» с заметенных деревьев в лесу, снижал видимость порой почти до нуля и заметал лыжню, что не могло не мешать спортсменкам.

В том числе и бежать — об идеальном скольжении, когда метет поземка, речи не идет. И поэтому стоит отметить ход Кайсы Мякяряйнен. Финская молния промахнулась четырежды, но ногами была не только быстра, но и стабильна. С последнего рубежа она уходила восьмой, но за два с половиной километра совершила впечатляющий рывок. Анастасия Кузьмина после второй стойки проигрывала Домрачевой всего 3,3 секунды, но к этому моменту силы уже начали покидать экс-россиянку. В итоге она едва не уступила Мякяряйнен второе место — финка показала самый быстрый ход по дистанции, привезя ближайшей конкурентке (ей стала та же Кузьмина) 40 секунд, а Дальмайер с Домрачевой — по минуте.

НАШИ

В число участниц масс-старта, как и неделей ранее, от России попали две биатлонистки — лидер национальной команды Екатерина Юрлова-Перхт и Татьяна Акимова. К сожалению, у последней гонка не задалась с самого начала, и она замкнула 30-ку участниц. Три промаха на первой же «лежке», пять всего и почти шесть с половиной минут отставания от чемпионки — это никуда не годится. Ногами Акимова также была последней, пробежав дистанцию на пять минут хуже Мякяряйнен и больше чем на минуту отстав от 29-го результата украинки Юлии Джимы. Приходится констатировать, что Татьяна оказалась к масс-старту совершенно не готова.

А вот Юрлова-Перхт, в принципе, может поставить за эту гонку себе плюс, как и за этап в целом. Она на протяжении половины гонки шла в группе лидеров. И даже допустив по промаху на каждой стрельбе стоя, продолжала борьбу и в итоге попала в топ-10. Если вспомнить, что в Рупольдинге на прошлом этапе Екатерина была только 22-й, то прогресс очевиден. Хотя это не отменяет того факта, что черная серия женской сборной России, насчитывающая уже 41 старт, продолжается без особых для себя угроз со стороны наших девушек. Могла ли Юрлова-Перхт претендовать на большее? Только при условии безупречной стрельбы. Но без ошибок, как уже говорилось, в воскресенье не стрелял никто.

1.
Домрачева Д.
Беларусь
2.
Кузьмина А.
Словакия
3.
Мякяряйнен К.
Финляндия
21.01.2018, 14:30 Антерсельва (Италия) Масс-старт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Дарья Домрачева Беларусь 40.23,9
2 Анастасия Кузьмина Словакия +11,9
3 Кайса Мякяряйнен Финляндия +16,2
4 Марта Ольсбу Норвегия +22,6
5 Лаура Дальмайер Германия +23,9
6 Марен Хаммершмидт Германия +25,2
7 Доротея Вирер Италия +29,4
8 Франциска Пройсс Германия +32,3
9 Ванесса Хинц Германия +47,8
10 Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ Россия +55,6
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