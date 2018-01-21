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17:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Оле Эйнар Бьорндален: В МОК сделали все, что смогли, но шансов нет никаких

Норвежец Оле Эйнар Бьорндален отметил, что сборная Норвегии не берет его на Кубки мира.

Источник: РИА "Новости"

Спортсмен также добавил, что он сосредаточен на том, чтобы помочь белоруске Дарье Домрачевой подготовиться к Олимпийскиим играм-2018.

— Увидеть меня на Олимпиаде шансов нет никаких, я всех их израсходовал, — сказал в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» Бьорндален. — Я опоздал со своей формой. Я хочу извиниться перед своими болельщиками, что не смогу их порадовать на Играх. Моей целью было подвести свою форму к Олимпиаде, но кто знал, что я не смогу туда квалифицироваться. Это большое разочарование, но такова жизнь и она продолжается.

Я тренируюсь каждый день, для меня это придает мотивацию и хорошее настроение. Эту возможность у меня никто не отнимет. Сейчас я сосредоточен изо всех сил помогать Дарье Домрачевой, чтобы ее подготовка была оптимальной. Она на правильном пути и я думаю, что для нее это будет хорошая Олимпиада.

Квота от МОК? Да была большая дискуссия по этому поводу. Мне звонили из МОК и они сделали все, что могли, но этого было недостаточно. Только национальный комитет может выдавать такое приглашение. В 92-м году они приглашали спортсмена вне квоты, но правила поменяли. У МОК ничего не вышло, остается это принять.

Я в скором времени решу насчет чемпионата Европы. Я не болею, просто моя форма идет то верх, то вниз, а на Кубки мира моя команда больше меня не берет.

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