Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Почему нужно обнимать детей как можно чаще: 7 причин
В Китае взорвали христианскую церковь
Ольга Бузова примерила бархатное платье-комбинацию
Текущие события
Биатлон. Биатлон
16:45
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
14:30
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
18.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
19.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
20.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
20.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Гонка преследования (М)
Все события
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Фуркад победил, Шипулин — разочаровал
Домрачева выиграла масс-старт на этапе КМ в Италии
Фотограф «поменял местами» женщин и мужчин в рекламе 50-х
Том Харди читал рэп в 90-х
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
9Загитова стала чемпионкой Европы
11Символическая сборная 2017 года по версии УЕФА
16:57 (мск), источник: Советский спорт

Жена Бьорндалена, сестра Шипулина и Кайса. Последний подиум перед Пхенчханом

Последняя предолимпийская женская гонка завершилась победой Дарьи Домрачевой. Юрлова-Перхт замкнула десятку, Акимова — последняя.

Источник: Советский спорт

Драма на последнем рубеже

Прекрасные дамы подарили прекрасную гонку — как на заказ. Все-таки это была наша последняя встреча со стреляющими лыжницами перед Олимпиадой.

Какая драма разыгралась на последнем рубеже масс-старта! Первой к стойке подошла Доротея Вирер, которая была лидером основную часть гонки и имела все шансы победить здесь — в местах, где она родилась и выросла. Но Доротея промахнулась дважды. Подошедшая чуть позже Анастасия Кузьмина получила не шанс — шансище, только стреляй. Но и она промахнулась. Кто примет эстафету? Дальмайер? Домрачева? Немка тоже промазала, а вот Дарья — нет! И именно она ушла первой на последний круг. Да, там буквально в нескольких секундах за спиной выросла Анастасия Кузьмина, скорость которой сегодня была в полном порядке, и, казалось, что сестра Шипулина не оставит в покое супругу Бьорнадалена. Но трехкратная олимпийская чемпионка Сочи все-таки взяла золото в последней предолимпийской гонке Кубка мира.

Едва не скушала на трассе Кузьмину Кайса Макарайнен, однако финке немножко не хватило скорости, но совершенно очевидно, что она в шикарной форме и сегодняшняя первая тройка — явные фавориты предстоящих Игр. Конечно, к ним присоединится и Лаура Дальмайер, у которой пока две победы в сезоне, но мы-то знаем, как умеет подходить к главным стартам миниатюрная немка.

Как в последние годы умеет подходить к главным стартам сборная России, мы тоже знаем. Что мы имеем сегодня, когда до первого олимпийского старта осталось ровно 20 дней?

Ровно одну спортсменку, способную более-менее выдерживать скорость лидеров и при удачной стрельбе заезжать в топ-10. Пьедестал? Очень туманная перспектива для Юрловой — тут нужно надеяться на ошибки лидеров. Но наша печаль в том, что крепких спортсменок сейчас немало, и когда ошибаются одна-две, находятся еще пятеро, кто не ошибается, и мы снова и снова остаемся без подиума.

Вот возьмем сегодняшний масс-старт. Юрлова шла в этой гонке третьей и могла бы дотянуть эту лямку до конца, если б не ошибки на рубежах. К сожалению, кроме Юрловой, в этой гонке российским любителям биатлона болеть было не за кого. Хоть туда все же и попала Татьяна Акимова. Уже на первой лежке Акимова допустила три промаха. А в итоге — пять. Отставание — шесть с половиной минут. Шесть с половиной, Карл! Честное слово, лучше б она туда не попадала. Болельщики-то у нас не железные!

Юрлова после гонки была довольна собой. Это стало понятно из ее слов: «У меня сейчас состояние, в котором можно бороться. При хорошей стрельбе все получится».

Что такое «все», Катя не уточнила, но мы предполагаем, что это все — хоть какая-то медаль. Пока у женской сборной за шесть этапов их ни одной.

1.
Домрачева Д.
Беларусь
2.
Кузьмина А.
Словакия
3.
Мякяряйнен К.
Финляндия
21.01.2018, 14:30 Антерсельва (Италия) Масс-старт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Дарья Домрачева Беларусь 40.23,9
2 Анастасия Кузьмина Словакия +11,9
3 Кайса Мякяряйнен Финляндия +16,2
4 Марта Ольсбу Норвегия +22,6
5 Лаура Дальмайер Германия +23,9
6 Марен Хаммершмидт Германия +25,2
7 Доротея Вирер Италия +29,4
8 Франциска Пройсс Германия +32,3
9 Ванесса Хинц Германия +47,8
10 Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ Россия +55,6
Смотреть полные результаты гонки

«Шарапова в Австралии – это позор для тенниса». Британцы снова атакуют россиянку
Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
Фуркад победил, Шипулин — разочаровал
Домрачева выиграла масс-старт на этапе КМ в Италии
«Спартак» и «Медведи» устроили гандбольную рубку
Время откачивать жир. Как 2 миллиарда СКА уместить под потолок
Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ в Италии
События дня НХЛ. Проворов оставит Малкина без плей-офф?
ЦСКА на выезде переиграл «Сочи» и прервал серию поражений
Новости
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
Самый большой в мире очиститель воздуха заработал в Китае Уникальная установка уже работает. Возможно подобные решения спасут Землю
Кино
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
6 звезд, которые выросли в секте Эти знаменитости побывали в сектах и выбрались оттуда. А некоторые, как ни странно, даже получили позитивный опыт, став частью закрытого религиозного культа.
Дети
Ингеборга Дапкунайте впервые показала сына У мальчика поистине ангельская внешность.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь