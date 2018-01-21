Жена Бьорндалена, сестра Шипулина и Кайса. Последний подиум перед Пхенчханом

Источник: Советский спорт

Драма на последнем рубеже

Прекрасные дамы подарили прекрасную гонку — как на заказ. Все-таки это была наша последняя встреча со стреляющими лыжницами перед Олимпиадой.

Какая драма разыгралась на последнем рубеже масс-старта! Первой к стойке подошла Доротея Вирер, которая была лидером основную часть гонки и имела все шансы победить здесь — в местах, где она родилась и выросла. Но Доротея промахнулась дважды. Подошедшая чуть позже Анастасия Кузьмина получила не шанс — шансище, только стреляй. Но и она промахнулась. Кто примет эстафету? Дальмайер? Домрачева? Немка тоже промазала, а вот Дарья — нет! И именно она ушла первой на последний круг. Да, там буквально в нескольких секундах за спиной выросла Анастасия Кузьмина, скорость которой сегодня была в полном порядке, и, казалось, что сестра Шипулина не оставит в покое супругу Бьорнадалена. Но трехкратная олимпийская чемпионка Сочи все-таки взяла золото в последней предолимпийской гонке Кубка мира.

Едва не скушала на трассе Кузьмину Кайса Макарайнен, однако финке немножко не хватило скорости, но совершенно очевидно, что она в шикарной форме и сегодняшняя первая тройка — явные фавориты предстоящих Игр. Конечно, к ним присоединится и Лаура Дальмайер, у которой пока две победы в сезоне, но мы-то знаем, как умеет подходить к главным стартам миниатюрная немка.

Как в последние годы умеет подходить к главным стартам сборная России, мы тоже знаем. Что мы имеем сегодня, когда до первого олимпийского старта осталось ровно 20 дней?

Ровно одну спортсменку, способную более-менее выдерживать скорость лидеров и при удачной стрельбе заезжать в топ-10. Пьедестал? Очень туманная перспектива для Юрловой — тут нужно надеяться на ошибки лидеров. Но наша печаль в том, что крепких спортсменок сейчас немало, и когда ошибаются одна-две, находятся еще пятеро, кто не ошибается, и мы снова и снова остаемся без подиума.

Вот возьмем сегодняшний масс-старт. Юрлова шла в этой гонке третьей и могла бы дотянуть эту лямку до конца, если б не ошибки на рубежах. К сожалению, кроме Юрловой, в этой гонке российским любителям биатлона болеть было не за кого. Хоть туда все же и попала Татьяна Акимова. Уже на первой лежке Акимова допустила три промаха. А в итоге — пять. Отставание — шесть с половиной минут. Шесть с половиной, Карл! Честное слово, лучше б она туда не попадала. Болельщики-то у нас не железные!

Юрлова после гонки была довольна собой. Это стало понятно из ее слов: «У меня сейчас состояние, в котором можно бороться. При хорошей стрельбе все получится».