Жена Бьорндалена, сестра Шипулина и Кайса. Последний подиум перед Пхенчханом
Последняя предолимпийская женская гонка завершилась победой Дарьи Домрачевой.
Последняя предолимпийская женская гонка завершилась победой Дарьи Домрачевой.
Драма на последнем рубеже
Прекрасные дамы подарили прекрасную гонку — как на заказ.
Какая драма разыгралась на последнем рубеже
Едва не скушала на трассе Кузьмину Кайса Макарайнен, однако финке немножко не хватило скорости, но совершенно очевидно, что она в шикарной форме и сегодняшняя первая тройка — явные фавориты предстоящих Игр. Конечно, к ним присоединится и Лаура Дальмайер, у которой пока две победы в сезоне, но
Как в последние годы умеет подходить к главным стартам сборная России, мы тоже знаем. Что мы имеем сегодня, когда до первого олимпийского старта осталось ровно 20 дней?
Ровно одну спортсменку, способную
Вот возьмем сегодняшний
Юрлова после гонки была довольна собой. Это стало понятно из ее слов: «У меня сейчас состояние, в котором можно бороться. При хорошей стрельбе все получится».
Что такое «все», Катя не уточнила, но мы предполагаем, что это все — хоть
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|21.01.2018, 14:30
|Антерсельва (Италия)
|Масс-старт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|40.23,9
|2
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+11,9
|3
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+16,2
|4
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+22,6
|5
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+23,9
|6
|Марен Хаммершмидт
|Германия
|+25,2
|7
|Доротея Вирер
|Италия
|+29,4
|8
|Франциска Пройсс
|Германия
|+32,3
|9
|Ванесса Хинц
|Германия
|+47,8
|10
|Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ
|Россия
|+55,6