Екатерина Юрлова: При хорошей стрельбе все получится

Источник: РИА "Новости"

— Состояние было, когда можно бороться. При хорошей стрельбе все получится.

Я была удивлена, что, несмотря на шедший всю ночь и весь день снег, трасса была идеальна. Она была совершенно не мягкая.

Все старались идти друг за другом, на одной стороне трассы образовывался глянец и скольжение было лучше, — заявила Юрлова.