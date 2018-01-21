Напомним, ранее стало известно, что КНДР и Корея выйдут на церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2018 года под единым флагом.
Дарья Домрачева: Ни в коем случае не желала Вирер промахов
Биатлонистка Дарья Домрачева стала победительницей
Биатлонистка Дарья Домрачева стала победительницей
Также белорусская спортсменка заявила, что не желала неудач итальянке Доротее Вирер, которую специально пропустила на финише в гонке преследования.
— Для меня важно было почувствовать уверенность на трассе и огневом рубеже, — сказала во
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|21.01.2018, 14:30
|Антерсельва (Италия)
|Масс-старт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|40.23,9
|2
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+11,9
|3
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+16,2
|4
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+22,6
|5
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+23,9
|6
|Марен Хаммершмидт
|Германия
|+25,2
|7
|Доротея Вирер
|Италия
|+29,4
|8
|Франциска Пройсс
|Германия
|+32,3
|9
|Ванесса Хинц
|Германия
|+47,8
|10
|Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ
|Россия
|+55,6