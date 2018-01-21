Дарья Домрачева: Ни в коем случае не желала Вирер промахов

— Для меня важно было почувствовать уверенность на трассе и огневом рубеже, — сказала во флеш-интервью Домрачева. — После чего спокойно отравляться в период подготовки к главным стартам этого года. Я ни в коем случае не желала Вирер промахов, это просто совпадение. Но я очень рада, что мне удалось победить.