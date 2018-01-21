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16:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дарья Домрачева: Ни в коем случае не желала Вирер промахов

Биатлонистка Дарья Домрачева стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира в Антерсельве и отметила, что для нее было важно почувствовать уверенность в себе.

Источник: РИА "Новости"

Также белорусская спортсменка заявила, что не желала неудач итальянке Доротее Вирер, которую специально пропустила на финише в гонке преследования.

— Для меня важно было почувствовать уверенность на трассе и огневом рубеже, — сказала во флеш-интервью Домрачева. — После чего спокойно отравляться в период подготовки к главным стартам этого года. Я ни в коем случае не желала Вирер промахов, это просто совпадение. Но я очень рада, что мне удалось победить.

1.
Домрачева Д.
Беларусь
2.
Кузьмина А.
Словакия
3.
Мякяряйнен К.
Финляндия
21.01.2018, 14:30 Антерсельва (Италия) Масс-старт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Дарья Домрачева Беларусь 40.23,9
2 Анастасия Кузьмина Словакия +11,9
3 Кайса Мякяряйнен Финляндия +16,2
4 Марта Ольсбу Норвегия +22,6
5 Лаура Дальмайер Германия +23,9
6 Марен Хаммершмидт Германия +25,2
7 Доротея Вирер Италия +29,4
8 Франциска Пройсс Германия +32,3
9 Ванесса Хинц Германия +47,8
10 Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ Россия +55,6
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