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Что обрушилось на биатлонисток во время масс-старта в Антерсельве (видео)
Во время женского
Во время женского
Никто из них не пострадал. Видео эпизода представила
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|21.01.2018, 14:30
|Антерсельва (Италия)
|Масс-старт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|40.23,9
|2
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+11,9
|3
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+16,2
|4
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+22,6
|5
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+23,9
|6
|Марен Хаммершмидт
|Германия
|+25,2
|7
|Доротея Вирер
|Италия
|+29,4
|8
|Франциска Пройсс
|Германия
|+32,3
|9
|Ванесса Хинц
|Германия
|+47,8
|10
|Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ
|Россия
|+55,6