Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Найдено спасение от измен
Ученые: подростковый возраст надо увеличить до 24 лет
В Китае взорвали христианскую церковь
Том Харди читал рэп в 90-х
Текущие события
Биатлон. Биатлон
16:45
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
14:30
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
18.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
19.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
20.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
20.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Гонка преследования (М)
Все события
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Фигуристы Боброва и Соловьев выиграли серебро чемпионата Европы
Время откачивать жир. Как 2 миллиарда СКА уместить под потолок
Фотограф «поменял местами» женщин и мужчин в рекламе 50-х
Том Харди читал рэп в 90-х
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
13Российские пары покорили Европу
11Символическая сборная 2017 года по версии УЕФА
15:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Что обрушилось на биатлонисток во время масс-старта в Антерсельве (видео)

Во время женского масс-старта на этапе Кубка мира в Антерсельве на немок Франциску Пройс и Марен Хаммершмидт обрушилась стена снега.

Никто из них не пострадал. Видео эпизода представила пресс-служба IBU. Вероятно, снег упал с деревьев.

Во время загрузки произошла ошибка.
1.
Домрачева Д.
Беларусь
2.
Кузьмина А.
Словакия
3.
Мякяряйнен К.
Финляндия
21.01.2018, 14:30 Антерсельва (Италия) Масс-старт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Дарья Домрачева Беларусь 40.23,9
2 Анастасия Кузьмина Словакия +11,9
3 Кайса Мякяряйнен Финляндия +16,2
4 Марта Ольсбу Норвегия +22,6
5 Лаура Дальмайер Германия +23,9
6 Марен Хаммершмидт Германия +25,2
7 Доротея Вирер Италия +29,4
8 Франциска Пройсс Германия +32,3
9 Ванесса Хинц Германия +47,8
10 Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ Россия +55,6
Смотреть полные результаты гонки

Курьез года в КХЛ. Такого еще не было
Фуркад победил, Шипулин — разочаровал
Домрачева выиграла масс-старт на этапе КМ в Италии
«Спартак» и «Медведи» устроили гандбольную рубку
Время откачивать жир. Как 2 миллиарда СКА уместить под потолок
Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ в Италии
События дня НХЛ. Проворов оставит Малкина без плей-офф?
ЦСКА на выезде переиграл «Сочи» и прервал серию поражений
Новости
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
Самый большой в мире очиститель воздуха заработал в Китае Уникальная установка уже работает. Возможно подобные решения спасут Землю
Кино
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
6 звезд, которые выросли в секте Эти знаменитости побывали в сектах и выбрались оттуда. А некоторые, как ни странно, даже получили позитивный опыт, став частью закрытого религиозного культа.
Дети
Ингеборга Дапкунайте впервые показала сына У мальчика поистине ангельская внешность.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь