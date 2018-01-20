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Оле Эйнар Бьорндален: Я горжусь своей женой! Дарья поступила справедливо
Норвежец Оле Эйнар Бьорндален отметил, что гордится своей женой белоруской Дарья Домрачевой.
Норвежец Оле Эйнар Бьорндален отметил, что гордится своей женой белоруской Дарья Домрачевой.
Напомним, что трехкратная олимпийская чемпионка на финише гонки преследования в Антерсельве добровольно уступила второе место итальянке Доротее Вирер. Последняя потеряла палку по вине Домрачевой.
— Я горжусь своей женой! Она поступила в духе правил «справедливой игры»! Это очень замечательно! Дарья еще более облагородила наш вид спорта! — цитирует Бьерндалена sputnik.by.
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|20.01.2018, 15:15
|Антерсельва (Италия)
|Гонка преследования (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|29.45,0
|2
|Доротея Вирер
|Италия
|+17,3
|3
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+20,2
|4
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+01.09,9
|5
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+01.18,4
|6
|Галина Вишневская
|Казахстан
|+01.20,1
|7
|Вероника Виткова
|Чехия
|+01.27,5
|8
|Анаис Бескон
|Франция
|+01.30,8
|9
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+01.32,9
|10
|Франциска Пройсс
|Германия
|+01.35,8