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13:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Оле Эйнар Бьорндален: Я горжусь своей женой! Дарья поступила справедливо

Норвежец Оле Эйнар Бьорндален отметил, что гордится своей женой белоруской Дарья Домрачевой.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что трехкратная олимпийская чемпионка на финише гонки преследования в Антерсельве добровольно уступила второе место итальянке Доротее Вирер. Последняя потеряла палку по вине Домрачевой.

— Я горжусь своей женой! Она поступила в духе правил «справедливой игры»! Это очень замечательно! Дарья еще более облагородила наш вид спорта! — цитирует Бьерндалена sputnik.by.

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1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Вирер Д.
Италия
3.
Домрачева Д.
Беларусь
20.01.2018, 15:15 Антерсельва (Италия) Гонка преследования (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 29.45,0
2 Доротея Вирер Италия +17,3
3 Дарья Домрачева Беларусь +20,2
4 Тирил Экхофф Норвегия +01.09,9
5 Кайса Мякяряйнен Финляндия +01.18,4
6 Галина Вишневская Казахстан +01.20,1
7 Вероника Виткова Чехия +01.27,5
8 Анаис Бескон Франция +01.30,8
9 Лиза Виттоцци Италия +01.32,9
10 Франциска Пройсс Германия +01.35,8
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