Оле Эйнар Бьорндален: Я горжусь своей женой! Дарья поступила справедливо

Напомним, что трехкратная олимпийская чемпионка на финише гонки преследования в Антерсельве добровольно уступила второе место итальянке Доротее Вирер. Последняя потеряла палку по вине Домрачевой.

— Я горжусь своей женой! Она поступила в духе правил «справедливой игры»! Это очень замечательно! Дарья еще более облагородила наш вид спорта! — цитирует Бьерндалена sputnik.by.