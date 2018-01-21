Вишневская продолжит выступление на этапе Кубка мира в Италии после обыска

Добавим, обыск был инициирован со стороны федеральной полиции Австрии. Ордер был выдан на основании отчета о расследовании, связанном с чемпионатом мира в январе 2017 года. Позже WADA сообщило, что допинг-пробы биатлонистов дали отрицательный результат. Итальянские полицейские проверили казахстанскую команду, медикаменты, на которые, как заверили в Союзе биатлонистов Казахстана, были все документы.