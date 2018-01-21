Вишневская продолжит выступление на этапе Кубка мира в Италии после обыска
Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская продолжит выступать на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская продолжит выступать на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как пояснили в Союзе биатлонистов Казахстана, вчерашний обыск в гостинице не повлиял на ход соревнований.
Сегодня казахстанской спортсменке предстоит гонка с общего старта на 12,5 км.
Добавим, обыск был инициирован со стороны федеральной полиции Австрии. Ордер был выдан на основании отчета о расследовании, связанном с чемпионатом мира в январе 2017 года. Позже WADA сообщило, что
Теперь Международный союз биатлонистов (IBU) начнет расследование по итогам обыска.