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10:56 (мск), источник: Sports.kz

Вишневская продолжит выступление на этапе Кубка мира в Италии после обыска

Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская продолжит выступать на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в Союзе биатлонистов Казахстана, вчерашний обыск в гостинице не повлиял на ход соревнований.

Сегодня казахстанской спортсменке предстоит гонка с общего старта на 12,5 км.

Добавим, обыск был инициирован со стороны федеральной полиции Австрии. Ордер был выдан на основании отчета о расследовании, связанном с чемпионатом мира в январе 2017 года. Позже WADA сообщило, что допинг-пробы биатлонистов дали отрицательный результат. Итальянские полицейские проверили казахстанскую команду, медикаменты, на которые, как заверили в Союзе биатлонистов Казахстана, были все документы.

Теперь Международный союз биатлонистов (IBU) начнет расследование по итогам обыска.

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