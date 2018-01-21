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10:35 (мск), источник: Sports.kz

Стало известно, чем закончился обыск у казахстанских биатлонистов в Италии

У итальянской полиции нет претензий к казахстанским биатлонистам, в комнатах которых они проводили обыск, заявил РИА Новости главный тренер команды Валерий Польховский.

В субботу стало известно, что казахстанские биатлонисты, приехавшие на Кубок мира в итальянский Антхольц-Антерсельв, подверглись обыску на наличие запрещенных препаратов.

«В субботу утром меня разбудили представители полиции, предъявили ордер на обыск комнат, где располагаются наши спортсмены и тренеры, и сообщили, что получили сигнал, что в нашей команде кто-то может заниматься хранением и распространением запрещенных фармакологических препаратов. Когда я спустился вниз, увидел в холле порядка двадцати представителей итальянской полиции», — рассказал Польховский.

По его словам, полицейские вели себя предельно корректно.

«Я их попросил, чтобы они дали спортсменам возможность чуть подольше поспать. Обыскивать комнаты карабинеры начали в итоге в семь утра, после чего я попросил по возможности не держать спортсменов, дать им возможность подготовиться к гонке, а сам ждал, когда будут заполнены все бумаги. Соответственно, у меня на руках имеется официальный протокол, в котором сказано, что никаких претензий к нашей команде у итальянской полиции нет», — добавил он.

Как выяснилось, ордер на обыск был выдан на основании отчета австрийских правоохранительных органов о расследовании, связанном с чемпионатом мира в январе 2017 года.

Сборная Казахстана тогда попала под подозрение австрийских правоохранительных органов после того, как на АЗС в Восточном Тироле была найдена картонная коробка, содержимое которого указывало на применение допинга. Анализ документов в коробке показал, она принадлежит сборной Казахстана. Полиция провела обыски, у казахстанских спортсменов были взяты анализы мочи и крови. Позже выяснилось, что допинг-пробы дали отрицательный результат.

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