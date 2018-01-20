Шипулин: Выступил неплохо, учитывая, что первые двое весь сезон недосягаемы

«Чувствовал себя неплохо. Не сказал бы, что сегодня выкладывался на максимум. Сегодня самая главная задача была — отстреляться хорошо на рубежах. Почти справился, чуть-чуть не хватило. Первый выстрел меня подвёл. Но в целом, если учесть, что первые два спортсмена недосягаемые весь сезон и сегодня были, то выступил сегодня неплохо.

Большую часть гонки шёл один. Хочется, конечно, чтобы впереди были соперники, чтобы за ними можно было «посидеть», но получилось только на первом кругу. Сзади соперники, конечно, это ещё лучше, но всё-таки это гонка с общего старта, так скажем. Здесь хочется поконкурировать с соперниками, посмотреть, в каком они состоянии и насколько хорош ты, — сказал Шипулин.