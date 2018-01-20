Шипулин: Выступил неплохо, учитывая, что первые двое весь сезон недосягаемы
Бронзовый призёр гонки преследования на этапе Кубка мира в Антхольце Антон Шипулин прокомментировал выступление.
Бронзовый призёр гонки преследования на этапе Кубка мира в Антхольце Антон Шипулин прокомментировал выступление.
«Чувствовал себя неплохо. Не сказал бы, что сегодня выкладывался на максимум. Сегодня самая главная задача была — отстреляться хорошо на рубежах. Почти справился,
Большую часть гонки шёл один. Хочется, конечно, чтобы впереди были соперники, чтобы за ними можно было «посидеть», но получилось только на первом кругу. Сзади соперники, конечно, это ещё лучше, но