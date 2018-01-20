Казахстанских биатлонистов вновь заподозрили в допинге

«Во-первых, инициировалось это со стороны федеральной полиции Австрии, которая проводила обыски нашей команды в прошлом году во время чемпионата мира. В этом году они инициировали обыск в гостинице в Антхольце во время шестого этапа Кубка мира. Проверили всю команду, медикаменты, врача команды. На все медикаменты у нас есть документы, это подтвердилось. В принципе, пока проблем нет. На данный момент никаких претензий нет. Исходя от их действий, будем принимать меры», — прокомментировали Sputnik Казахстан в федерации биатлона Казахстана.