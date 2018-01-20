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19:04 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанских биатлонистов вновь заподозрили в допинге

Итальянские полицейские провели обыск у сборной Казахстана по биатлону.

Расположение спортсменов, которые в настоящее время принимают участие на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве, проверили на наличие запрещенных препаратов.

«Во-первых, инициировалось это со стороны федеральной полиции Австрии, которая проводила обыски нашей команды в прошлом году во время чемпионата мира. В этом году они инициировали обыск в гостинице в Антхольце во время шестого этапа Кубка мира. Проверили всю команду, медикаменты, врача команды. На все медикаменты у нас есть документы, это подтвердилось. В принципе, пока проблем нет. На данный момент никаких претензий нет. Исходя от их действий, будем принимать меры», — прокомментировали Sputnik Казахстан в федерации биатлона Казахстана.

В феврале прошлого года правоохранительные органы Австрии провели обыски в гостиничных помещениях, в которых казахстанские спортсмены находились перед соревнованиями в Хохфильцене. Позже WADA сообщило, что допинг-пробы биатлонистов дали отрицательный результат.

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