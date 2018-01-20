Дальмайер — чемпион. Домрачева — леди
Женская гонка преследования в итальянской Антерсельве завершилась победой немки Лауры Дальмайер, а запомнилась благородным поступком Дарьи Домрачевой.
Женская гонка преследования в итальянской Антерсельве завершилась победой немки Лауры Дальмайер, а запомнилась благородным поступком Дарьи Домрачевой.
ГОТОВНОСТЬ
Дальмайер одержала вторую победу в сезоне, который поначалу складывался для нее непросто. Однако в ее коллекции пока не хватает олимпийских наград — и именно в этом свете ситуация благоприятная. За несколько недель до Игр она подбирается к оптимальной форме. Финишировала она в одиночестве благодаря чистой стрельбе — даже шедшие следом Домрачева и Доротея Вирер догнать за последний круг ее уже объективно не могли.
БЛАГОРОДСТВО
Вирер сломала палку, которая попала под лыжу белорусской спортсменки. И на последних метрах Домрачева бросила борьбу и уступила сопернице право финишировать перед собой — пример биатлонного
— Наступила на палку в финишном створе, она ее потеряла, — пояснила Домрачева после гонки. — На мой взгляд, было бы нечестно бороться со спортсменом без палки, тем более что она потеряла ее по моей вине. Сейчас рада медали и смотрю вперед. Бьорндален? Конечно, Оле Эйнар пытается принять и переварить, что не попал в олимпийский состав, но внутри еще бушуют эмоции. Тяжело принять такое решение. Решим в ближайшие дни, но, думаю, он поедет в Пхенчхан со мной.
ПОДВЕЛА СТРЕЛЬБА
Надежды российских болельщиков в этой гонке возлагались в основном на Екатерину
СКАЧОК
Кайса Мякяряйнен
ГДЕ НАШИ?
Чтобы найти остальных наших девушек в протоколе, придется немного потрудиться. Ирина Услугина завершила гонку с четырьмя промахами все на том же 42-м месте, с которого и стартовала. Татьяна Акимова допустила пять ошибок на рубеже и с 31-го место опустилась на 46-е. Не слишком обнадеживающие результаты для контактной гонки. Если говорить о скорости, то обе спортсменки были не намного медленнее
ОБЫСКИ
Инцидент накануне гонки произошел в команде Казахстана. Похожий случай приключился с биатлонистами из этой страны и в прошлом году. Анонимный звонок поднял на ноги всех — полиция нагрянула в расположение команды с обысками. Спортсменов и тренеров подозревали в манипуляциях с запрещенными веществами. Но полиция ничего не нашла, оставив в команде лишь недоумение и вопросы. В Италии, как известно, за допинг полагается уголовное наказание.
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|20.01.2018, 15:15
|Антерсельва (Италия)
|Гонка преследования (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|29.45,0
|2
|Доротея Вирер
|Италия
|+17,3
|3
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+20,2
|4
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+01.09,9
|5
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+01.18,4
|6
|Галина Вишневская
|Казахстан
|+01.20,1
|7
|Вероника Виткова
|Чехия
|+01.27,5
|8
|Анаис Бескон
|Франция
|+01.30,8
|9
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+01.32,9
|10
|Франциска Пройсс
|Германия
|+01.35,8