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18:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дальмайер — чемпион. Домрачева — леди

Женская гонка преследования в итальянской Антерсельве завершилась победой немки Лауры Дальмайер, а запомнилась благородным поступком Дарьи Домрачевой.

Источник: Спорт-Экспресс

ГОТОВНОСТЬ

Дальмайер одержала вторую победу в сезоне, который поначалу складывался для нее непросто. Однако в ее коллекции пока не хватает олимпийских наград — и именно в этом свете ситуация благоприятная. За несколько недель до Игр она подбирается к оптимальной форме. Финишировала она в одиночестве благодаря чистой стрельбе — даже шедшие следом Домрачева и Доротея Вирер догнать за последний круг ее уже объективно не могли.

БЛАГОРОДСТВО

Вирер сломала палку, которая попала под лыжу белорусской спортсменки. И на последних метрах Домрачева бросила борьбу и уступила сопернице право финишировать перед собой — пример биатлонного фэйр-плей.

— Наступила на палку в финишном створе, она ее потеряла, — пояснила Домрачева после гонки. — На мой взгляд, было бы нечестно бороться со спортсменом без палки, тем более что она потеряла ее по моей вине. Сейчас рада медали и смотрю вперед. Бьорндален? Конечно, Оле Эйнар пытается принять и переварить, что не попал в олимпийский состав, но внутри еще бушуют эмоции. Тяжело принять такое решение. Решим в ближайшие дни, но, думаю, он поедет в Пхенчхан со мной.

ПОДВЕЛА СТРЕЛЬБА

Надежды российских болельщиков в этой гонке возлагались в основном на Екатерину Юрлову-Перхт, которая в спринте была шестой и находилась в неплохой позиции для атаки. Однако для успеха спортсменке не хватило ни скорости, ни точной стрельбы. Три ошибки на рубежах вылились в три круга штрафа, а компенсировать это высокой скоростью не получается. Ногами Юрлова проиграла лидеру более минуты и не вошла в тридцатку сильнейших по этому показателю.

СКАЧОК

Кайса Мякяряйнен по-прежнему одна из лучших на лыжне — в этой гонке она уступила только экс-лыжнице Денизе Херманн. И оттого ее скачок с 26-го на пятое место не кажется чем-то сверхъестественным. Галина Вишневская из сборной Казахстана бежала чуть лучше Юрловой, но благодаря чистой стрельбе стала шестой — показательный пример. Анастасия Кузьмина уступила Херманн в этой гонке около 25 секунд, но пока стрельба подводит двукратную олимпийскую чемпионку — поэтому всего лишь 11-е место.

ГДЕ НАШИ?

Чтобы найти остальных наших девушек в протоколе, придется немного потрудиться. Ирина Услугина завершила гонку с четырьмя промахами все на том же 42-м месте, с которого и стартовала. Татьяна Акимова допустила пять ошибок на рубеже и с 31-го место опустилась на 46-е. Не слишком обнадеживающие результаты для контактной гонки. Если говорить о скорости, то обе спортсменки были не намного медленнее Юрловой-Перхт на лыжне — в этом плане форма у них практически одинаковая.

ОБЫСКИ

Инцидент накануне гонки произошел в команде Казахстана. Похожий случай приключился с биатлонистами из этой страны и в прошлом году. Анонимный звонок поднял на ноги всех — полиция нагрянула в расположение команды с обысками. Спортсменов и тренеров подозревали в манипуляциях с запрещенными веществами. Но полиция ничего не нашла, оставив в команде лишь недоумение и вопросы. В Италии, как известно, за допинг полагается уголовное наказание.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Вирер Д.
Италия
3.
Домрачева Д.
Беларусь
20.01.2018, 15:15 Антерсельва (Италия) Гонка преследования (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 29.45,0
2 Доротея Вирер Италия +17,3
3 Дарья Домрачева Беларусь +20,2
4 Тирил Экхофф Норвегия +01.09,9
5 Кайса Мякяряйнен Финляндия +01.18,4
6 Галина Вишневская Казахстан +01.20,1
7 Вероника Виткова Чехия +01.27,5
8 Анаис Бескон Франция +01.30,8
9 Лиза Виттоцци Италия +01.32,9
10 Франциска Пройсс Германия +01.35,8
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