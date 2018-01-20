Дальмайер — чемпион. Домрачева — леди

Источник: Спорт-Экспресс

ГОТОВНОСТЬ

Дальмайер одержала вторую победу в сезоне, который поначалу складывался для нее непросто. Однако в ее коллекции пока не хватает олимпийских наград — и именно в этом свете ситуация благоприятная. За несколько недель до Игр она подбирается к оптимальной форме. Финишировала она в одиночестве благодаря чистой стрельбе — даже шедшие следом Домрачева и Доротея Вирер догнать за последний круг ее уже объективно не могли.

БЛАГОРОДСТВО

Вирер сломала палку, которая попала под лыжу белорусской спортсменки. И на последних метрах Домрачева бросила борьбу и уступила сопернице право финишировать перед собой — пример биатлонного фэйр-плей.

— Наступила на палку в финишном створе, она ее потеряла, — пояснила Домрачева после гонки. — На мой взгляд, было бы нечестно бороться со спортсменом без палки, тем более что она потеряла ее по моей вине. Сейчас рада медали и смотрю вперед. Бьорндален? Конечно, Оле Эйнар пытается принять и переварить, что не попал в олимпийский состав, но внутри еще бушуют эмоции. Тяжело принять такое решение. Решим в ближайшие дни, но, думаю, он поедет в Пхенчхан со мной.

ПОДВЕЛА СТРЕЛЬБА

Надежды российских болельщиков в этой гонке возлагались в основном на Екатерину Юрлову-Перхт, которая в спринте была шестой и находилась в неплохой позиции для атаки. Однако для успеха спортсменке не хватило ни скорости, ни точной стрельбы. Три ошибки на рубежах вылились в три круга штрафа, а компенсировать это высокой скоростью не получается. Ногами Юрлова проиграла лидеру более минуты и не вошла в тридцатку сильнейших по этому показателю.

СКАЧОК

Кайса Мякяряйнен по-прежнему одна из лучших на лыжне — в этой гонке она уступила только экс-лыжнице Денизе Херманн. И оттого ее скачок с 26-го на пятое место не кажется чем-то сверхъестественным. Галина Вишневская из сборной Казахстана бежала чуть лучше Юрловой, но благодаря чистой стрельбе стала шестой — показательный пример. Анастасия Кузьмина уступила Херманн в этой гонке около 25 секунд, но пока стрельба подводит двукратную олимпийскую чемпионку — поэтому всего лишь 11-е место.

ГДЕ НАШИ?

Чтобы найти остальных наших девушек в протоколе, придется немного потрудиться. Ирина Услугина завершила гонку с четырьмя промахами все на том же 42-м месте, с которого и стартовала. Татьяна Акимова допустила пять ошибок на рубеже и с 31-го место опустилась на 46-е. Не слишком обнадеживающие результаты для контактной гонки. Если говорить о скорости, то обе спортсменки были не намного медленнее Юрловой-Перхт на лыжне — в этом плане форма у них практически одинаковая.

ОБЫСКИ