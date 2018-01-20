Сергей Коновалов: Озвучивать список на Олимпиаду еще рано, мы в небольшом замешательстве

Источник: РИА "Новости"

Также он подчеркнул, что состав на Олимпийские игры озвучивать еще рано.

— Таня Акимова, к сожалению, на масс-старт не попадает, — сказал Коновалов. — Перед гонкой она была на 26 позиции, на одно очко отсавала от 25 места. Но так получилось. Особой настройки не было, потому что, как показывает практика, когда перенастраиваешь, у девочек все разлаживается. Так что все было спокойно.

Что касается чемпионата Европы, все фамилии уже известны, Светлана Миронова в их числе. Относительно Ульяны Кайшевой, она, как и планировалось, готовилась с резервной командой и будет продолжать работать с ними.

— Когда ждать состав на Олимпиаду?