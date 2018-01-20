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17:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сергей Коновалов: Озвучивать список на Олимпиаду еще рано, мы в небольшом замешательстве

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов во флеш-интервью после гонки преследования на этапе Кубка мира в Антерсельве отметил, что Светлана Миронова поедет с командой на чемпионат Европы.

Источник: РИА "Новости"

Также он подчеркнул, что состав на Олимпийские игры озвучивать еще рано.

— Таня Акимова, к сожалению, на масс-старт не попадает, — сказал Коновалов. — Перед гонкой она была на 26 позиции, на одно очко отсавала от 25 места. Но так получилось. Особой настройки не было, потому что, как показывает практика, когда перенастраиваешь, у девочек все разлаживается. Так что все было спокойно.

Что касается чемпионата Европы, все фамилии уже известны, Светлана Миронова в их числе. Относительно Ульяны Кайшевой, она, как и планировалось, готовилась с резервной командой и будет продолжать работать с ними.

— Когда ждать состав на Олимпиаду?

— Мы тоже не знаем. В свете последних событий мы сами немного в замешательстве. Есть внутреннее понимание состава, но озвучивать его еще рано.

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