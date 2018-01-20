Сергей Коновалов: Озвучивать список на Олимпиаду еще рано, мы в небольшом замешательстве
Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов во
Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов во
Также он подчеркнул, что состав на Олимпийские игры озвучивать еще рано.
— Таня Акимова, к сожалению, на
Что касается чемпионата Европы, все фамилии уже известны, Светлана Миронова в их числе. Относительно Ульяны Кайшевой, она, как и планировалось, готовилась с резервной командой и будет продолжать работать с ними.
— Когда ждать состав на Олимпиаду?
— Мы тоже не знаем. В свете последних событий мы сами немного в замешательстве. Есть внутреннее понимание состава, но озвучивать его еще рано.