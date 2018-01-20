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16:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрлова-Перхт: Ощущения сложной физической формы были с начала гонки

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала своё выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце, в которой она показала 14-й результат.

Источник: AFP 2018

«Ощущения сложной физической формы были с самого начала гонки, на каждом рубеже приходилось бороться с самой собой. Не могу сказать, что случилось на последнем рубеже, просто уже не могла ничего контролировать. Я думала, что Доротея пойдёт вперёд с первых метров, но мы шли моим темпом, так что всё шло хорошо», — сказала Юрлова-Перхт.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Вирер Д.
Италия
3.
Домрачева Д.
Беларусь
20.01.2018, 15:15 Антерсельва (Италия) Гонка преследования (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 29.45,0
2 Доротея Вирер Италия +17,3
3 Дарья Домрачева Беларусь +20,2
4 Тирил Экхофф Норвегия +01.09,9
5 Кайса Мякяряйнен Финляндия +01.18,4
6 Галина Вишневская Казахстан +01.20,1
7 Вероника Виткова Чехия +01.27,5
8 Анаис Бескон Франция +01.30,8
9 Лиза Виттоцци Италия +01.32,9
10 Франциска Пройсс Германия +01.35,8
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