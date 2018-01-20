Юрлова-Перхт: Ощущения сложной физической формы были с начала гонки

«Ощущения сложной физической формы были с самого начала гонки, на каждом рубеже приходилось бороться с самой собой. Не могу сказать, что случилось на последнем рубеже, просто уже не могла ничего контролировать. Я думала, что Доротея пойдёт вперёд с первых метров, но мы шли моим темпом, так что всё шло хорошо», — сказала Юрлова-Перхт.