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16:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дарья Домрачева: Было бы нечестно бороться с Вирер, которая потеряла палку из-за меня

Белорусская биатлониста Дарья Домрачева во флеш-интервью после гонки преследования на этапе Кубка мира в Антерсельве подчеркнула, что она поступила правильно, не став на финише обгонять итальянку Доротею Вирер.

Источник: РИА "Новости"

— Что случилось в ситуации с палкой?

— Наступила на палку Доротее в финишном створе, она ее потеряла. На мой взгляд, было бы нечестно бороться на финишной прямой со спортсменом, который потерял палку по моей вине.

— Последняя стрельба предрешила исход борьбы?

— Конечно, последнюю стрельбу нужно делать на ноль. Но, тем не менее, я рада подиуму и смотрю только вперед.

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1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Вирер Д.
Италия
3.
Домрачева Д.
Беларусь
20.01.2018, 15:15 Антерсельва (Италия) Гонка преследования (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 29.45,0
2 Доротея Вирер Италия +17,3
3 Дарья Домрачева Беларусь +20,2
4 Тирил Экхофф Норвегия +01.09,9
5 Кайса Мякяряйнен Финляндия +01.18,4
6 Галина Вишневская Казахстан +01.20,1
7 Вероника Виткова Чехия +01.27,5
8 Анаис Бескон Франция +01.30,8
9 Лиза Виттоцци Италия +01.32,9
10 Франциска Пройсс Германия +01.35,8
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