Дарья Домрачева: Было бы нечестно бороться с Вирер, которая потеряла палку из-за меня

Источник: РИА "Новости"

— Что случилось в ситуации с палкой?

— Наступила на палку Доротее в финишном створе, она ее потеряла. На мой взгляд, было бы нечестно бороться на финишной прямой со спортсменом, который потерял палку по моей вине.

— Последняя стрельба предрешила исход борьбы?