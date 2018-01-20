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Дарья Домрачева: Было бы нечестно бороться с Вирер, которая потеряла палку из-за меня
Белорусская биатлониста Дарья Домрачева во
Белорусская биатлониста Дарья Домрачева во
— Что случилось в ситуации с палкой?
— Наступила на палку Доротее в финишном створе, она ее потеряла. На мой взгляд, было бы нечестно бороться на финишной прямой со спортсменом, который потерял палку по моей вине.
— Последняя стрельба предрешила исход борьбы?
— Конечно, последнюю стрельбу нужно делать на ноль. Но, тем не менее, я рада подиуму и смотрю только вперед.
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|20.01.2018, 15:15
|Антерсельва (Италия)
|Гонка преследования (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|29.45,0
|2
|Доротея Вирер
|Италия
|+17,3
|3
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+20,2
|4
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+01.09,9
|5
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+01.18,4
|6
|Галина Вишневская
|Казахстан
|+01.20,1
|7
|Вероника Виткова
|Чехия
|+01.27,5
|8
|Анаис Бескон
|Франция
|+01.30,8
|9
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+01.32,9
|10
|Франциска Пройсс
|Германия
|+01.35,8