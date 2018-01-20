Биатлонист Логинов на ЧЕ будет готовиться к возможному участию в ОИ

В субботу СБР объявил состав сборной России для участия в чемпионате Европы в итальянском Риднау с 24 по 28 января. Логинов вошел в этот список.

«Логинов как чемпион прошлого года имеет дополнительную квоту [для участия в чемпионате Европы]. К тому же мы еще не знаем, какое МОК [Международный олимпийский комитет] примет по нему решение, поэтому он будет в плане подготовке к возможному участию в Олимпийских играх [в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля]», — сказал Барнашов.

По его словам, перед сборной России на чемпионате Европы стоят задачи завоевывать медали. «Бороться за медали будут все, но другой вопрос — кто сможет. Плюс мы должны посмотреть ближайший резерв на будущее, потому что там, например, будет выступать девочка еще юниорского возраста — Валерия Васнецова. Есть и опытные спортсмены, заслужившие право участвовать в чемпионате Европы», — отметил глава тренерского совета.

«Из тех, кто может побороться за путевку на Олимпиаду, есть молодые девушки, как Кристина Резцова, которая хорошо себя зарекомендовала по ходу Кубка IBU. Есть надежда, что удачно выступит Ира Старых, которая была в прошлом году чемпионкой Европы. Из мужчин Логинов может побороться и завоевать медали. Также в очень хорошем состоянии Петр Пащенко и Дима Малышко», — высказал мнение Барнашов.