Бабиков считает, что смог правильно разложить силы в спринте на этапе КМ

Источник: РИА "Новости"

В пятницу на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце прошла мужская спринтерская гонка. Бабиков занял восьмое место, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Это второй результат россиянина в текущем сезоне на Кубке мира. В шведском Эстерсунде Бабиков занял пятое место в индивидуальной гонке.

«Ощущения от гонки, конечно, неоднозначные, я сейчас все-таки больше доволен. Не рассчитывал, что покажу сегодня очень высокую скорость, но получилось правильно разложить силы по трассе, в том числе правильно подойти к рубежу в непростых условиях. В принципе, все сложилось достаточно хорошо, конечно, есть куда расти. Многие мои соперники сейчас гораздо сильнее меня, тем не менее результат неплохой, и есть шанс совершить сдвиг вперед», — заявил Бабиков.

«На стрельбу сегодня влияла не солнечная погода, а то, что погода менялась. После пристрелки начался более сильный ветер, он менялся слева направо. Там, где есть возможность спрятаться от ветра, — там меняется солнце. Я видел, что все много мажут сегодня, у меня получилось собраться, я понимал, что мне нельзя мазать», — добавил биатлонист.