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19 января, источник: ТАСС

Бабиков считает, что смог правильно разложить силы в спринте на этапе КМ

ТАСС, 19 января. Российский биатлонист Антон Бабиков смог правильно разложить силы по трассе и правильно подойти к огневым рубежам в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Слова спортсмена приводит пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Источник: РИА "Новости"

В пятницу на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце прошла мужская спринтерская гонка. Бабиков занял восьмое место, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Это второй результат россиянина в текущем сезоне на Кубке мира. В шведском Эстерсунде Бабиков занял пятое место в индивидуальной гонке.

«Ощущения от гонки, конечно, неоднозначные, я сейчас все-таки больше доволен. Не рассчитывал, что покажу сегодня очень высокую скорость, но получилось правильно разложить силы по трассе, в том числе правильно подойти к рубежу в непростых условиях. В принципе, все сложилось достаточно хорошо, конечно, есть куда расти. Многие мои соперники сейчас гораздо сильнее меня, тем не менее результат неплохой, и есть шанс совершить сдвиг вперед», — заявил Бабиков.

«На стрельбу сегодня влияла не солнечная погода, а то, что погода менялась. После пристрелки начался более сильный ветер, он менялся слева направо. Там, где есть возможность спрятаться от ветра, — там меняется солнце. Я видел, что все много мажут сегодня, у меня получилось собраться, я понимал, что мне нельзя мазать», — добавил биатлонист.

Гонка преследования состоится 20 января. Этап Кубка мира в Антхольце, который является последним стартом перед Олимпиадой, завершится 21 января. Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

1.
Бе Й.
Норвегия
2.
Фуркад М.
Франция
3.
Пайффер А.
Германия
19.01.2018, 16:15 Антерсельва (Италия) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Йоханнес Бе Норвегия 23.19,3
2 Мартен Фуркад Франция +12,8
3 Арнд Пайффер Германия +42,2
4 Антон ШИПУЛИН Россия +46,3
5 Эмильян Жаклен Франция +53,7
6 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +01.07,8
7 Юлиан Эберхард Австрия +01.21,7
8 Антон БАБИКОВ Россия +01.27,8
9 Владимир Чепелин Беларусь +01.32,3
10 Ондржей Моравец Чехия +01.35,4
Смотреть полные результаты гонки

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